В первые сто дней нового президента один из самых громких споров развернулся вокруг темы «блокады» ОРДЛО: Леонид Кучма допустил её снятие, потом спикер Владимира Зеленского это заявление скорректировала – в общем, дискуссия продолжается. А возможно ли снять «блокаду» технически? Мы решили отложить в сторону вопрос о выгоде и вреде (об этом можете почитать здесь) и подумать: что Украина должна будет сделать, если экономическую деятельность на оккупированных территориях завтра возобновят?

Торговля через линию фронта (если не учитывать контрабанду) не ведётся. С провозом товаров в коммерческих целях борьба началась ещё в 2015 году. А зимой 2017-го активисты заблокировали железные дороги, ведущие на Луганск и Донецк. По ним проходили грузы крупных промышленных предприятий, расположенных на оккупированной территории. Потом это легализировал Совет национальной безопасности и обороны.

Таким образом, поезда в ОРДЛО не ходят уже два года. Вот как выглядят сегодня товарные вагоны на станции Рутченково под Донецком:

Собственно, никакой «экономической блокады ОРДЛО» нет, говорит замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. По его словам, в 2017 году СНБО ввёл запрет только на перемещение грузов через линию разграничения. Поэтому, если это решение отменят, разрешением на провоз грузов всё и ограничится. Это возможно только в том случае, если боевики вернут законным владельцам контроль над предприятиями, где вводилось так называемое внешнее управление.

А как это возможно?

Чтобы ответить, нужно видеть, что сейчас с этими предприятиями. Они могут находиться в нескольких состояниях:

а) перерегистрированы на подконтрольной Украине территории и физически вывезены из оккупации;

б) перерегистрированы на подконтрольной Украине территории, но без своих мощностей – те захвачены и используются боевиками;

в) просто захвачены и уничтожены группировками «ЛДНР», не работают и восстановлению не подлежат.

Если группировки, подконтрольные России, согласятся вернуть Киеву контроль над предприятиями, там нужно будет проводить ревизию. Например, часть шахт, которые остались на неподконтрольных Киеву территориях, уже затоплены и не могут добывать уголь. На Старобешевской ТЭС вырезали склад мазута. И это только то, о чём сейчас известно. И станет вопрос – кто будет возмещать потери собственникам? Также могут возникнуть проблемы с инфраструктурой.

«Политики могут говорить всё, что угодно. Но в тот момент, когда «наши патриоты» начали блокаду железнодорожных путей, с той стороны все железнодорожные пути были подорваны. Такие у нас были данные», – говорит Юрий Грымчак.

Экономика не готова к восстановлению связей – Стародубов

Экономические связи, которые были до 2014 года, разрушены, и Украина «привыкает» к тому, что активов, которые находятся на оккупированной территории, у неё нет. Всё экономическое планирование сейчас происходит без учёта тех территорий. И экономика не готова к их возвращению, говорит директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов. Ведь в первую очередь нужно будет вкладывать инвестиции в восстановление.

Сколько для этого нужно денег, сказать сложно. Но если судить по валовому региональному продукту, то потери огромные. Например, в 2013 году валовый продукт Донецкой области составлял 20 миллиардов долларов, а в 2018-м – 6,5. В Луганской области разрыв ещё больше – с практически 7 миллиардов долларов в 2013 году цифра упала до 1,2 миллиарда долларов.

«Украина становится не готовой для принятия этих территорий с точки зрения экономики. То есть, если их отсоединили, то присоединить будет достаточно трудно, ведь это будут огромные нагрузки на бюджет. Это огромные восстановительные работы, это огромные работы по восстановлению коммуникаций между регионами и остальной Украиной», – считает Алексей Стародубов.

Прежде чем принимать такие политические решения, нужно заранее тщательно подготовиться экономически, говорит эксперт.

Как иначе с этим можно обойтись?

Ситуация с «блокадой» – это классический пример фарша, который невозможно, провернув назад в мясорубке, превратить в мясо, считает главный редактор «Реальной газеты» Андрей Дихтяренко. По его словам, за эти несколько лет были сильно перестроены производственные цепочки, реорганизованы предприятия. Некоторые остановились, некоторые работают на неполную мощность. Смогут ли они восстановить своё производство, не известно. Также возникнут вопросы по самой передаче предприятий, если это вообще возможно.

Ведь их вернут владельцам совершенно не такими, какими отобрали. Поэтому в плане снятия «блокады», по мнению Дихтяренко, более выгодно выглядит разрешение на провоз товаров – чтобы завязались взаимоотношения между мелким и средним бизнесом. И на этом смогут заработать украинцы по обе стороны линии разграничения.

«Понятно, что Украина уже смогла обходиться без угля с оккупированной территории. Без металла. Уже перестроены цепочки. По сути, вопрос сейчас идёт о количестве рабочих мест там. И у меня большой вопрос – сможет ли снятие «блокады» для крупных промышленных предприятий быстро восстановить эти рабочие места? Мне кажется, что более быстрый эффект может дать снятие «блокады» на торговлю», – считает Андрей Дихтяренко.

По его мнению, это было бы очень выгодно для всех. Украинские производители таким образом смогли бы вытеснить с тех территорий российские товары, которые заполонили там рынок. А люди смогли бы получить работу вместо того, чтобы пополнять ряды незаконных вооружённых формирований.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).