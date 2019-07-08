Волкер відзначив миротворчі зусилля Зеленського і розповів про підготовку до зустрічі з Трампом. Інтерв'ю

Про те, як на Заході сприйняли позицію президента України Володимира Зеленського стосовно Донбасу, про підготовку до зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, очікування від парламентських виборів в Україні, які заплановані на 21 липня, розведення військ у Станиці Луганській, а також нарощування Росією військ на Донбасі розповів спецпредставник США Курт Волкер в інтерв'ю Українській службі «Голосу Америки».

У США «очікують на візит президента України Володимира Зеленського»

– Ми очікуємо на візит президента Зеленського. Ще не має призначеної дати з Білим домом. Це залежатиме від розкладу, однак сподіваємося, що цей візит відбудеться у найближчому майбутньому. Важливо, щоб президенти мали нагоду зустрітись.

Як і на інших зустрічах, ми хочемо висловити президентові Зеленському повну підтримку в його діях з проведення значних реформ в Україні. Це справжня можливість.

«Зеленський прийняв рішення про відведення українських сил зі Станиці Луганської. Сподіваюсь, що Росія також виведе сили»

– Варто наголосити, що президент Зеленський прийняв рішення про відведення українських сил зі Станиці Луганської. Вважаю, що це позитивний крок. Це було одним зі складних питань у переговорах між Росією та Україною і заважало посиленню безпеки при перетині контактної лінії місцевими жителями. Тому, вважаю, це позитивний крок української сторони. Я сподіваюсь, що Росія також виведе сили і конструктивно співпрацюватиме з Україною та міжнародною спільнотою, допомагаючи побудувати міст.

Тепер Росія, вважаю, відчуває більше не тиску, а трохи більше уваги до своїх дій. Президент Зеленський дуже активно говорить про прагнення миру. Він відвідував регіон. Він провів виведення сил зі Станиці Луганської.

У мене склалось враження, що президент Зеленський дуже добре знає, що він не може контролювати те, які рішення прийме Росія. Якщо вони намагатимуться використати конфлікт, щоб тиснути на нього, то що б Зеленський не робив, вони це будуть чинити. Він дуже чітко позиціонував себе, щоб продемонструвати своє прагнення миру, покращення життя людей, покращення гуманітарної ситуації. Зрештою, це все – громадяни України, які страждають від цього конфлікту. Таким чином він демонструє, що проблема полягає саме в діях Росії.

Нарощування військ Росією на кордоні з Україною – частина ротації – Волкер

– Стосовно розміщення військ із російської сторони. Вони приходять і відходять. Ми бачили протягом декількох років, що кількість військ зростає перед ротацією. При ротації також інколи є спалах насильства, бо вони тестують устаткування і переконуються, що їм там зручно. Гадаю, ми бачимо саме це. Знову ж, це не свідчить про будь-які нові просування.

Волкер: вибори до ВРУ покажуть, чи є підтримка втілення Мінських домовленостей та проведення реформ

– Коли буде обрано новий парламент, потрібно буде поновити деякі закони щодо втілення Мінських домовленостей. Наприклад, запропонована децентралізація в рамках Конституції, питання спеціального статусу та амністії і можливість провести місцеві вибори, коли дозволить ситуація з безпеки.

Всі ці речі треба буде поновити, і, звичайно, ми підтримуємо Україну в цьому. Однак саме українська сторона має вести цей процес.

Відступаючи від теми, зазначу, що президент Зеленський має значний кредит довіри, як показали президентські вибори, але це ще не виявилось у голосах в Раді і підтримці конкретного стратегічного законодавства тощо.

Ми дізнаємось лише після 21 липня, якими будуть результати і чи зможе він формувати працюючу більшість у парламенті, необхідну, щоб підтримати як план втілення «Мінська», так і план реформ в Україні.

Волкер обговорив наступну «нормандську зустріч» з Францією та Німеччиною​

На жаль, ми не чули значних новин від Росії. Вони все ще говорять, що за все несе відповідальність Україна і говорять, що на них – жодної відповідальності і що Україна має проводити переговори з двома сепаратистськими так званими «народними республіками», які вони створили в Україні. Тому наразі зі сторони Росії це не виглядає багатонадійним. Однак сам факт проведення зустрічі є, можливо, корисним.

Ми (США – ред.) не є частиною «нормандського формату» і саме тому ми проводимо активні консультації з Україною, а також з Францією та Німеччиною.

Я зв'язувався з російським представником на переговорах Сурковим просто, щоб дізнатись, чи він вважає цей час слушним для зустрічі. Ми ще не знаємо, чи відбудеться зустріч, чи ні. Якщо так, це буде трохи далі влітку, можливо.​

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