Місцеве населення потрапило в пастку російської війни – Туск про Донбас

Голова Європейської ради Дональд Туск за підсумками відвідин 7 липня Станиці Луганської заявив, що трагедія на сході України триває з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевого населення.

«Сьогодні побував в Станиці Луганській з президентом України Володимиром Зеленським. Трагедія на сході України триває з катастрофічними гуманітарними наслідками для місцевого населення, що потрапило в пастку російської війни», – написав Туск у Twitter.

Він додав, що мав «хороші зустрічі з відважними українськими солдатами, спостерігачами ОБСЄ і гуманітарними організаціями».

Як повідомили раніше в Офісі президента України, Дональд Туск разом з Володимиром Зеленським 7 липня на понад пів кілометра пройшли далі нульової позиції ЗСУ вглиб зони розведення, минувши крайній пункт українських військових та дійшовши до зруйнованого мосту у Станиці Луганській.

7 липня президент України Володимир Зеленський разом з головою Європейської ради Дональдом Туском перебували в Луганській області.

8 липня в Києві відбудеться 21-й саміт Україна – ЄС.