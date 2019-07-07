Бойовики з початку доби 12 разів стріляли на Донбасі, 2 українських військових постраждали – штаб

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що з початку доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 12 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, двоє українських військовослужбовців зазнали бойового травмування.

«Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також із озброєння танків, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Бойовики з угруповань «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах звинувачують українських військових у обстрілах територій в районі Горлівки і Первомайська.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.