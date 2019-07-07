Зеленський з Туском приїхали на КПВВ у Станиці Луганській

Президент України Володимир Зеленський і голова Європейської ради Дональд Туск 7 липня побували у районі розведення сил в Станиці Луганській на Донбасі.

«На КПВВ «Станиця Луганська» генерал-лейтенант Олександр Сирський ознайомив Володимира Зеленського та Дональда Туска з поточною ситуацією на цій ділянці. Також, президент України та президент Європейської ради поспілкувалися з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та місцевими мешканцями», – йдеться в повідомленні прес-центру штабу Операції об’єднаних сил.

Повідомляється, що Зеленський перевірив нові позиції сил ООС на ділянці розведення.

«Високим гостям були представлені результати роботи груп розмінування: беззаперечні докази російської агресії у вигляді решток ворожих боєприпасів, знайдених піротехнічними групами», – додали у штабі.

7 липня президент України Володимир Зеленський разом з головою Європейської ради Дональдом Туском перебуває в Луганській області.