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07 Липень 2019, Київ 19:40
Новини | Політика

Зеленський з Туском приїхали на КПВВ у Станиці Луганській

Президент України Володимир Зеленський та голова Європейської ради Дональд Туск (л) у Станиці Луганській, 7 липня 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський і голова Європейської ради Дональд Туск 7 липня побували у районі розведення сил в Станиці Луганській на Донбасі.

«На КПВВ «Станиця Луганська» генерал-лейтенант Олександр Сирський ознайомив Володимира Зеленського та Дональда Туска з поточною ситуацією на цій ділянці. Також, президент України та президент Європейської ради поспілкувалися з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та місцевими мешканцями», – йдеться в повідомленні прес-центру штабу Операції об’єднаних сил.

Повідомляється, що Зеленський перевірив нові позиції сил ООС на ділянці розведення.

/**/ /**/ /**/ Область очолив юрист Віталій Комарницький (на фото)
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«Високим гостям були представлені результати роботи груп розмінування: беззаперечні докази російської агресії у вигляді решток ворожих боєприпасів, знайдених піротехнічними групами», – додали у штабі.

7 липня президент України Володимир Зеленський разом з головою Європейської ради Дональдом Туском перебуває в Луганській області.

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