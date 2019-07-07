Зеленський призначив голову адміністрації Луганщини

Президент України Володимир Зеленський представив нового очільника адміністрації Луганщини та вручив йому посвідчення, повідомляється на сайті глави держави. Таким чином, область очолює Віталій Комарницький.

Відповідний указ від 5 липня є на сайті президента.

До призначення на посаду Комарницький був ректором Луганського державного університету внутрішніх справ імені Дідоренка. Раніше працював у цьому ж закладі на посадах начальника центру післядипломної освіти, проректора з економічних питань та ресурсного забезпечення тощо.

Окрім того, повідомляється, щоу 2010-му його обирали депутатом Луганської обларади від «Партії регіонів».

7 липня президент Володимир Зеленський разом з президентом Європейської ради Дональдом Туском перебуває з робочим візитом в Луганській області.