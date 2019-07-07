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07 Липень 2019, Київ 18:08
Новини | Політика

Зеленський призначив голову адміністрації Луганщини

Область очолив юрист Віталій Комарницький (на фото)

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Президент України Володимир Зеленський представив нового очільника адміністрації Луганщини та вручив йому посвідчення, повідомляється на сайті глави держави. Таким чином, область очолює Віталій Комарницький.

Відповідний указ від 5 липня є на сайті президента.

До призначення на посаду Комарницький був ректором Луганського державного університету внутрішніх справ імені Дідоренка. Раніше працював у цьому ж закладі на посадах начальника центру післядипломної освіти, проректора з економічних питань та ресурсного забезпечення тощо.

Окрім того, повідомляється, щоу 2010-му його обирали депутатом Луганської обларади від «Партії регіонів».

7 липня президент Володимир Зеленський разом з президентом Європейської ради Дональдом Туском перебуває з робочим візитом в Луганській області.

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