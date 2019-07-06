Баканов представив нових керівників управлінь СБУ у Львівській та Закарпатській областях

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов під час робочої поїздки з президентом України Володимиром Зеленським до Львівщини та Закарпаття представив нових керівників регіональних управлінь СБУ.

Про це повідомляється на фейсбучній сторінці СБУ.

У Львові під час представлення нового начальника обласного управління спецслужби Олександра Бондарука президент України наголосив на важливості щоденної координації спільних зусиль СБУ з новопризначеним головою ОДА Маркіяном Мальським для забезпечення державної безпеки та захисту законних прав і свобод громадян в регіоні.

Зеленський, зокрема, доручив СБУ з’ясувати обставини пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі і подальших техногенних проблем у Львові та притягнути до відповідальності осіб, насамперед посадовців, причетних до протиправних дій.

В Ужгороді Баканов представив Івана Рудницького на посаду керівника Управління СБУ в Закарпатській області.

Баканов визначив перед новопризначеними керівниками регіональних управлінь СБУ першочергові завдання із забезпечення державної безпеки, зокрема боротьби з контрабандою та протидії системній корупції.

Також він повідомив присутнім про проведення СБУ спільно з ДБР, податковою і митною службою Великої Британії та спецслужбами Польщі однієї з наймасштабніших операцій в історії ЄС та України з блокування діяльності міжнародного угруповання, яке організувало контрабанду сигарет із України до ЄС.