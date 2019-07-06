Зеленський представив очільника Львівщини і назвав керівника Івано-Франківщини

Президент України Володимир Зеленський і глава його адміністрації Андрій Богдан представили у актовій залі Львівського університету імені Івана Франка нового голову Львівської обласної адміністрації – 35-річного юриста, почесного консула Австрії у Львові Маркіяна Мальського.

Мальський, як і Андрій Богдан, закінчив юридичний факультет львівського університету, на якому викладає батько глави адміністрації. А батько Маркіяна Мальського, нового очільники Львівщини, теж Маркіян Мальський – декан факультету міжнародних відносин, посол України у Польщі у 2010-2014 роках президентства Віктора Януковича.

Під час представлення у залі були переважно чиновники обласної адміністрації і ради, міський голова Львова Андрій Садовий і його команда, члени партії «Слуга народу», невелика група викладачів Франкового університету, медуніверситету, медики – колеги дружини голови Львівської обласної адміністрації Андріани Мальської, яка працює у дитячій лікарні у Львові.

«Конкурс відбувся лише у Лвівській області. У нас були дуже класні три претенденти. Маркіян – це наш вибір», – зауважив Зеленський.

Зеленський хотів підписати копію указу про призначення, який вже був оприлюднений на сайті президента, але глава адміністрації Андрій Богдан його зупинив, сказавши, що президент все вже підписав.

«Пропозиція очолити обласну адміністрацію була певна несподіванка. Львівщина має всі шанси і найбільш готова до впровадження найкращих європейських практик», – заявив Мальський.

Згідно з декларацією про доходи, у Маркіяна Мальського і його дружини у власності сім квартир, земельна ділянка у Сколівському районі (Карпати), цінні папери ТВО «Провесінь», заощадження на банківському рахунку.

Під час представлення очільника Львівщини, Володимир Зеленський запитав: «Що робити зі сміттєвою проблемою у Львові?». Садовий вкотре звинуватив попередню владу в організації блокади щодо вивезення сміття і вкотре пообіцяв збудувати сміттєзавод у Львові. Богдан зазначив, що мер Львова зробив заяву про злочин і її буде внесено у Єдиний державний реєстр і СБУ розслідує справу.

У Львові Зеленський також назвав ім’я голови Івано-Франківської області Дениса Шмигаля, 1975 року народження, львів’янин, директор Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК «Західенерго»).