Зеленський: родина голови Донецької ОДА живе на окупованій території, з братом він не спілкується

Родина нового голови Донецької ОДА Павла Кириленка живе на окупованій території, з братом він не спілкується через політичні розбіжності, заявив, представляючи чиновника 5 липня в Краматорську, президент України Володимир Зеленський.

«Я бачив інформацію про те, що нібито брат Павла працює в «ДНР», служить тощо. Ми всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми. Ми маємо про це пам’ятати… У Паші там сім’я: там його батьки, брат. Ми всі розуміємо, який зараз час. Батьки там живуть, вони вважають себе українцями, нікуди не хочуть переїжджати. Паша їм пропонував. Це їхній вибір. З братом він не спілкується через політичні розбіжності. Сам Павло поїхав з окупованої території і працює в Україні з перших днів окупації», – сказав Зеленський.

Представляючи Кириленка, президент говорив, зокрема, російською, мотивуючи це тим, що хоче уникнути маніпуляцій щодо «утисків російськомовних» на Донбасі.

Указ про призначення Кириленка головою Донецької ОДА Зеленський підписав 5 липня.

Своїм іншим указом він звільнив із цієї посади Олександра Куця «у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України» Петра Порошенка.

Куць працював на посаді голови Донецької ОДА із червня 2018 року. До цього він був начальником новоствореного об'єднаного Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Підполковник юстиції Павло Кириленко до призначення на посаду голови ОДА був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України.