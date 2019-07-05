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05 Липень 2019, Київ 17:26
Новини | Політика

Саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня у Києві

Минулорічний саміт Україна-ЄС відбувся в Брюсселі 9 липня 2018 року

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8 липня в Києві відбудеться 21-й саміт Україна – Європейський союз, повідомляє офіс президента України.

«На заході головуватимуть президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Лідери обговорять безпекові питання, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. За результатами саміту буде ухвалено спільну заяву», – йдеться в повідомленні.

Минулорічний саміт Україна-ЄС відбувся в Брюсселі 9 липня 2018 року.

Тоді офіційний Брюссель вчергове визнав агресію Росії та закликав звільнити політичних в’язнів.

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