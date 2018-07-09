Саміт Україна-ЄС визнав агресію Росії та закликав звільнити політичних в’язнів

Брюссель – ЄС визнав європрагнення України, закликав звільнити політичних в’язнів-українців у Росії та сподівається на швидке внесення поправок щодо антикорупційного суду – це лише частина результатів нинішнього 20-го саміту Україна-ЄС, який відбувся у Брюсселі. Президент України Петро Порошенко запевнив у спільних поглядах із європейцями на так звану секторальну євроінтеграцію України. Тим часом, представники співдружності зауважують, що боротьба з корупцією далі буде тестом для подальших фінансових траншів, а європейські прагнення українців знайшли відображення у підсумковій заяві саміту.

Підсумковою заявою саміт ЄС «визнав європейські прагнення України та привітав її європейський вибір, як це зазначено в Угоді про асоціацію».

Документ констатує, що Європейський союз вітає вже досягнуті Україною результати у перебігу виконання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі. Країни європейського блоку також вітають прагнення українців наблизити законодавство України до законів, якими користується ЄС, зокрема, «у сфері цифрового ринку, митного співробітництва та енергетики» задля створення в Україні нових робочих місць та сприяння розвитку торговельних відносин.

У заяві також вітається ухвалення закону щодо Вищого антикорупційного суду, але із зауваженням, що ЄС «із нетерпінням очікує швидкого ухвалення необхідних поправок».

Як зазначив, виступаючи українською мовою, голова Європейської ради Дональд Туск, «партнерство України та ЄС ґрунтується на міцному фундаменті, ми маємо чіткі позитивні результати».

Двосторонній саміт завершився жорсткішою ніж зазвичай заявою щодо російської агресії в Україні. У підсумковому документі дається чітке визначення дій Росії проти України, де лідери ЄС згідні з тим, що напад росіян на Україну розпочався ще в лютому 2014 року, тобто від початку незаконної анексії Криму.

«Ми вкотре рішуче засуджуємо відверте порушення суверенітету і територіальної цілісності України внаслідок агресії з боку збройних сил Росії, яка триває від лютого 2014 року», – констатує заява. В документі окремо засуджена побудова Керченського мосту без погодження із Україною. «Ми продовжуємо засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Росією, проведення виборів на незаконно анексованому півострові та погіршення становища із правами людини на цій території. Ми також засуджуємо будівництво мосту через Керченську протоку без згоди України, подальшу мілітаризацію півострова, Чорного та Азовського морів», – йдеться в документі.

Посилити санкційний тиск закликає Порошенко

Тим часом, президент Петро Порошенко, звертаючись до ЄС, закликав столиці Європейського союзу продовжувати тиск на Росію, доки не буде змінена її поведінка. «Ми засуджуємо будь-яку побудову Керченського моста для захисту Чорного та інших морів. Ми погоджуємося з тим, щоб посилити наш тиск і посилення санкційних обмежень стосовно Росії», – заявив керівник України.

Голови ЄС та України не оминули увагою й трагічне збиття літака рейсу MH17 й, вшановуючи жертв катастрофи, висловили сподівання на ефективне судове переслідування відповідальних за цю трагедію.

Голова Європейської ради Дональд Туск закликав Російську Федерацію взяти на себе відповідальність і повною мірою співпрацювати із слідством задля встановлення справедливості.

Також у тексті спільної заяви саміту пролунав заклик, адресований Росії, щодо «негайного звільнення усіх протиправно утримуваних та ув’язнених українських громадян на Кримському півострові та в Росії, включаючи кримськотатарських активістів, а також Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Олександра Шумкова та Романа Сущенка».

Україна та ЄС домовилися щодо спільного бачення секторальної інтеграції України в цифровій, енергетичній, митній сферах та в співробітництві у рамках Шенгенської зони, заявив у Брюсселі президент Петро Порошенко за результатами саміту Україна-ЄС.

«Сьогодні ми домовилися щодо подальшого бачення українсько-європейських відносин, базованих на секторальній інтеграції. Україна віддана справі наближення своїх законів до європейських у сферах енергетики, цифрового ринку, Шенгенських вимог та в митній співпраці», – заявив Порошенко.

Щирість та ефективність у боротьбі з корупцією будуть тестом для подальших фінансувань – Юнкер

Тим часом, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Євросоюз вітає успіхи України в боротьбі з корупцією, але подальші успіхи в цьому контексті залишатимуться тестом для надання Києву подальшої макрофінансової допомоги.

Тест щирості та ефективності боротьби України з корупцією буде одним з елементів, який братимуть до уваги при оцінках надання їй будь-якої макроекономічної допомоги

«Тест щирості та ефективності боротьби України з корупцією буде одним з елементів, який братимуть до уваги при оцінках надання їй будь-якої макроекономічної допомоги», – пояснив Юнкер після саміту Україна-ЄС.

Він додає, що протистояння корупції залишається актуальним зобов’язанням України. Водночас, Юнкер вітає Київ із підтримкою закону щодо антикорупційного суду.

ЄС наголосив, що Україна повинна залишатися стратегічною газотранспортною державою, підтверджуючи, що європейський блок докладатиме зусиль для підготовки українського ринку енергії до інтеграції до енергоринку ЄС.

Загалом, як повімляли представники ЄС, нинішній саміт був присвячений обговоренню впровадження Угоди про асоціацію України з ЄС, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ, і перспектив подальшого поглиблення секторальної інтеграції України у сферах цифрового ринку, енергетичного союзу, митної справи, юстиції та внутрішніх справ.

Принагідно, поляк за походженням, голова Європейської ради Дональд Туск, скориставшись нагодою, прокоментував польсько-українські відносини та переосмислення історичного минулого. У своєму мікроблозі твіттер він зауважує: «Незалежність України та безпека Польщі й усього регіону великою мірою залежить від відносин між Києвом і Варшавою… До конфлікту між нами можуть прагнути тільки наші супротивники або політично безглузді».