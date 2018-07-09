Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
09 Липень 2018, Київ 08:26
Новини | Міжнародні

У Брюсселі сьогодні відбудеться саміт Україна-ЄС

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, президент України Петро Порошенко та президент Європейської ради Дональд Туск у Києві 13 липня 2017 року

Сьогодні лідери України і Європейського союзу на саміті обговорять реалізацію Угоди про асоціацію, прогрес реформ в Україні та їх підтримку з боку ЄС, а також ситуацію на Донбасі.

Очікується, що Україну на саміті представлятиме президент Петро Порошенко, а ЄС – голова Ради ЄС Дональд Туск і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Читайте також: Європа вимагає реформ перед самітом ЄС-Україна

У червні президент Петро Порошенко заявив, що Україна має приєднатися до енергетичного, цифрового, митного союзу ЄС й увійти до «шенгенської зони», такими є його «перші пріоритети» для саміту Україна-ЄС.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG