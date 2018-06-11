Порошенко про пріоритети на саміті з ЄС: Україна має стати членом «шенгену»

Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна має приєднатися до енергетичного, цифрового, митного союзу ЄС й увійти до «шенгенської зони». Як сказав голова держави 11 червня на зустрічі зі студентами Української академії лідерства в Києві, таким є його «перші пріоритети» для саміту Україна-Європейський союз.

«9 липня у нас відбудеться саміт Україна-ЄС. Які перші пріоритети я ставлю на цьому саміті? Україна має бути членом «діджітал юніон» ЄС. І це не просто роумінг, коли ти виїжджаєш за кордон – це відсутність бар’єрів, кордонів IT-спільноти. Україна має бути членом енергетичного союзу ЄС. Врешті-решт, це має закінчитися тим, що Європа повинна купувати російський газ на російському кордоні, а Україна буде членом цього енергетичного союзу», – сказав президент.

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Також, за його словами, Україна повинна бути членом митного союзу ЄС і приєднатися до «шенгенської зони».

«Взагалі, навіщо перевіряти паспорти на кордоні. Зараз під час річниці безвізового режиму між Україною й ЄС трублять, що «українці створили найбільшу проблему для європейців». Це абсолютна брехня, бо навпаки, українці, які мають величезну кількість тимчасово переміщених осіб, які втекли від війни і «русского мира» з Донбасу, не створюють нікому ніяких проблем за межами України, оскільки вони дуже люблять Україну», – сказав Порошенко.

11 червня – перша річниця запровадження безвізового режиму між Україною і ЄС.

Президент України Петро Порошенко раніше заявляв, що розглядає можливість прописати в Конституції прагнення України вступити до ЄС і НАТО. За його словами, прагнення до членства в Євросоюзі та НАТО можна було б зафіксувати в преамбулі до Конституції, для чого достатньо підтримки двох третин конституційного складу Верховної Ради.