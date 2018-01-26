Порошенко: Україна отримає перспективу членства в ЄС у 2021 році

Президент України Петро Порошенко висловлює впевненість у тому, що в 2021 році країна отримає перспективу членства в Європейській союзі.

«Я абсолютно переконаний, що після хвилі популізму євроскептиків усе буде добре. Єдине, що зміниться в 2021 році, – Україна з підтримкою Польщі і Литви отримає перспективу членства в Європейському союзі», – сказав Порошенко 26 січня після час виступу в рамках зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Минулого місяця президент Порошенко анонсував у «скорому досяжному майбутньому» референдуми про членство України в НАТО і Євросоюзі.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування).

1 вересня 2017 року набрала чинності Угода про асоціацію, яка зміцнює зв’язки між Україною і Європейським союзом і завершує чотирирічний процес політичних кроків довкола цього документа. Багато норм Угоди були застосовані іще з 2014 року, але повний вступ у дію забезпечує більш тісну співпрацю між Брюсселем і Києвом в таких сферах, як зовнішня політика, торгівля, правосуддя, освіта, наука, технології тощо.