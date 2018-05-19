Щонайменше 70% українців підтримують ідею вступу України до Євросоюзу – Порошенко

Президент України з нагоди святкування Дня Європи в Україні, цього року 19 травня, заявив, що щонайменше 70% українців підтримують ідею вступу України до Європейського союзу.

«Європа – це вже давно не лише географічна категорія. Це, перш за все, – спільні цінності незалежності, демократії та поваги до людини та її прав і свобод. І українці, без сумніву, – європейська нація, яка зробила свій цивілізаційний вибір: щонайменше 70% наших громадян підтримують ідею вступу України до Європейського союзу. Впевнений, Україна неодмінно стане членом великої європейської родини! Святкуймо День Європи разом!», – написав Петро Порошенко у Facebook.

За даними соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке було оприлюднене на початку травня, вступ до ЄС як інтеграційний напрямок підтримують 46% українців.

У березні президент України Петро Порошенко заявив про намір найближчим часом ініціювати внесення змін до Конституції, за якими стратегічною метою держави буде членство в Європейському союзі й НАТО.

У квітні заступник генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемоллер заявила, що прагнення України до членства у Північноатлантичному альянсі і Європейському союзі є важливою і реалістичною метою.

День Європи в Україні відзначають у третю суботу травня. У самому Євросоюзі цей день, що є символічним днем народження ЄС, святкують 9 травня. Україна ж того дня відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який у Європі святкують 8 травня.