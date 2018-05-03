Журналіст назвав попередню дату саміту ЄС-Україна

Спільний саміт країн Європейського союзу та України може відбутися 9 липня в столиці Бельгії Брюсселі, повідомив кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Юзвяк.

«Саміт ЄС-Україна попередньо призначений на 9 липня в Брюсселі. Це означає, що [президент України Петро] Порошенко повинен мати можливість залишитися на саміт НАТО 11-12 липня», – написав Юзвяк у Twitter.

У квітні журналіст повідомляв, що наступний саміт Україна-ЄС може відбутися в середині липня.

Попередній, 19-ий саміт відбувся в липні 2017 року в Києві. Він завершився без схвалення підсумкової заяви чи спільної декларації.

Тоді Євросоюз відмовився включити в підсумковий документ положення про визнання європейських прагнень України.

Угорщина блокує зустрічі в рамках співпраці України з ЄС і НАТО. Відносини між Києвом та Будапештом загострилися у зв’язку з новим українським законом про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини (в Україні угорці живуть компактно переважно у Берегівському районі Закарпаття – ред.) у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою.

Офіційний Київ ці звинувачення відкидає.