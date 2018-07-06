У ЄС повідомили, які питання обговорюватимуть з Україною на саміті

Лідери України і Європейського союзу на саміті 9 липня обговорять реалізацію Угоди про асоціацію, прогрес реформ в Україні та їх підтримку з боку ЄС.

Як повідомляється на офіційному сайті Ради ЄС, очікується, що Україну на саміті представлятиме президент Петро Порошенко, а ЄС – голова Ради ЄС Дональд Туск і голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

За повідомленням, на саміті також обговорюватимуть питання кризи та конфліктів.

«Стосовно тривалої російської агресії та конфліктів на сході України, то саміт підтвердить підтримку ЄС незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Керівники наголосили на необхідності цілковитого виконання мінських угод усіма сторонами, наголошуючи на відповідальності Росії в цьому контексті», – йдеться у повідомленні.

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У червні президент Петро Порошенко заявив, що Україна має приєднатися до енергетичного, цифрового, митного союзу ЄС й увійти до «шенгенської зони», такими є його «перші пріоритети» для саміту Україна-ЄС.