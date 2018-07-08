Європа вимагає реформ перед самітом ЄС-Україна

Корупція та війна на Донбасі будуть серед головних тем саміту ЄС-Україна в Брюсселі 9 липня. ЄС тисне на Київ для поглиблення реформ, але також існують і розчарування серед деяких українців щодо вигоди від тісніших зав’язків з Європою.

Кришталевий сокіл на 46 тисяч доларів та круте BMW за 300 тисяч доларів США – серед експонатів, що їх вилучила поліція, і які нині виставлені в «Парку корупції».

Багато людей усвідомлюють величезний рівень та масштаби корупції

Він фінансується Європейським союзом і метою є показати, у що обходиться корупція урядові та пересічним українцям.

«Багато людей виходять звідси розлюченими, бо усвідомлюють величезний рівень та масштаби корупції», – розповідає Володимир Сологуб, речник Антикорупційної ініціативи ЄС.

Корупція буде на порядку денному саміту Єс-Україна, який відбудеться у Брюсселі 9 липня.

У травні ЄС погодився виділи мільярд євро допомоги Україні навзамін пришвидшення реформ.

Професор Ендрю Вілсон з Університетського Коледжу Лондона, зазначає, що саме лише створення антикорупційних органів не гарантує повного подолання корупції в Україні.

НАБУ незалежне, але воно не може відправити за ґрати корупціонерів без реформи судів

«Ви маєте те, що називається Національним антикорупційним бюро (НАБУ). Воно повністю окреме від корумпованої поліції. Воно має змогу гарно працювати. Воно незалежне, але воно не може відправити за ґрати корупціонерів без реформи судів. НАБУ працює, але суди відпускають винних», – пояснює Вілсон.

Це, як пояснює Вілсон, є тим, що стримує українські реформи.

Антикорупційницй суд трохи має фейкову версію, бо ніхто не вірить в його незалежність

«Україну попросили створити окремий Антикорупційний суд. Він трохи має фейкову таку версію, бо ніхто не вірить в його незалежність. Отже, це ключова перешкода», – додає Вілсон.

І це перешкода, яку буде важко подолати.

Анастасія Воронкова з Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні вважає, що нині владу від реформ може дещо відволікати політичний календар – адже наступного року в Україні як президентські, так і парламентські вибори.

Українська влада зараз думає насамперед про вибори 2019 року

«На тлі того, що українська влада зараз думає насамперед про вибори 2019 року, незрозуміло, як можна буде подолати ці перешкоди», –пояснює Воронкова.

Вже майже рік як працює Угода про асоціацію України та ЄС, втупивши в дію після низки відкладень. Для багатьох українців вона давала надію на покращення економіки та верховенство права після десятиліть стагнації та корупції.

Експорт до ЄС росте, але недостатньо щоби підняти економіку

«Попередні оцінки такі, що експорт з України до ЄС починає рости, але недостатньо щоби підняти економіку. Відтак, є певне розчарування, через те, що Україна не отримала більшого», – каже в інтерв’ю Вілсон.

ЄС використає саміт для підтримки територіальної цілісності України після того, як днями продовжив санкції проти Росії.

Одного зовнішнього тиску на Росію недостатньо для значного вирішення конфлікту

«Зовнішній тиск може допомогти для того, аби не допустити сильної ескалації конфлікту. Але одного тиску буде недостатньо аби зробити значний внесок у вирішення конфлікту», – вважає Воронкова.

Білий дім сказав днями, що не було зміни політики США у ставленні до незаконної анексії Росією Криму.

Президент Дональд Трамп та Володимир Путін зустрінуться в Гельсінкі 16 липня і Україна, вірогідно, буде однією з ключових тем цих переговорів.