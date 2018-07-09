Саміт Україна-ЄС: що на столі?

На саміті Україна-ЄС у Брюсселі 9 липня Київ сподівається почути підтвердження європейських лідерів щодо непорушності територіальної цілісності та незаконної анексії Криму, – каже голова Місії України при ЄС Микола Точицький. Він додає, що одним із головних елементів саміту має стати заклик до звільнення Росією українських політичних заручників та запевнення у продовженні санкційного тиску на Москву.

Нинішній саміт Україна-ЄС на відміну від двох попередніх, мав би бути завершений підписанням спільної підсумкової заяви – президентом України Петром Порошенком, головою Європейської ради Дональдом Туском та головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Як сподівається Україна, ця заява повинна містити зафіксовані Угодою про асоціацію європейські прагнення її громадян.

«Є велика вірогідність того, що вона буде підписана», – припускає голова Місії України при ЄС Микола Точицький, зауважуючи, що загалом, підсумкову заяву вже узгодили обидві сторони.

З-поміж широкого кола питань, як кажуть європейські дипломати, «лейтмотивом» цього саміту мають стати і вже здійснені, і ще не завершені Україною реформи. У цьому сенсі, Точицький висловлює сподівання, що ЄС визнає ті зміни, які успішно відбуваються в сферах судочинства, медицини, приватизації та держуправління.

«Буде важливо почути від європейської сторони сигнал про продовження підтримки – фінансової та через інвестиційні плани», – пояснює Точицький, зокрема, звертаючи увагу на доволі складну гуманітарну ситуацію на територіях, де йде протистояння російській агресії.

«ЄС там мав би не лише демонструвати свою присутність, але й розширювати знання місцевого населення про європейські установи», – каже дипломат.

На саміті підпишуть угоду про фінансування безпеки українських доріг

Наполягаючи на тому, що ЄС може цілком покладатися на надійність української ГТС, представники офіційного Києва у Брюсселі, вочевидь, вкотре наголошуватимуть на тому, що прокладання газпромівського проекту «Північний потік-2» має саме політичне, а не економічне підґрунтя.

З практичних очікувань від саміту Україна-ЄС, вочевидь слід очукувати підписання угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком про фінансування безпеки на автошляхах українських міст: Львова, Одеси, Дніпра, Харкова, Києва та Кам’янця-Подільського. Йдеться про суму понад 70 мільйонів євро.

Очікується, що на саміті лідери України та ЄС проаналізують можливості приєднання українців до європейських енергетичної, цифрової та митної сфер.

«Також нам буде важливо говорити з ЄС про сприяння у зміцненні атмосфери відкритості та прозорості для інвестування й створення в Україні нових робочих місць в малому та середньому бізнесі», – зауважує Микола Точицький.

У європейських дипломатичних колах, тим часом, наголошують, що одним з основних питань, якого торкнуться представники України та ЄС, стануть гуманітарні наслідки й допомога врегулювання напруження на сході України, «мінськ», проблеми, пов’язані із незаконною анексією Криму, яку ЄС не визнає, а також питання регіональної та зовнішньої політики, зокрема, відносини з Росією, енергетичну безпеку та підсумки минулорічного саміту «Східного партнерства».

«Щодо незаконно анексованого Криму, ЄС знову заявить про свою політику невизнання, а також буде обговорювати з представниками України виклики, пов’язані з мілітаризацією півострова й безпекову ситуацію Чорноморського регіону», – повідомив представник дипломатичних кіл ЄС.

Віце-прем’єр-міністр України з питань євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, що напередодні саміту Україна-ЄС, Київ зосереджений на чотирьох галузях співробітництва з об’єднаною Європою: по-перше, інтеграція України до енергетичного, насамперед, газового ринку ЄС, по-друге, поглиблене співробітництво у сфері цифрової економіки, по-третє, співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки, і нарешті, активізація українсько-європейської взаємодії у митній сфері та технічному регулюванні.