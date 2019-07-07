«Знаходимо гроші і дуже швидко будуємо» – Зеленський про міст у Станиці Луганській

Президент України Володимир Зеленський 7 липня заявив, що відремонтувати міст на лінії розмежування в Станиці Луганській можливо за умов відведення сил з боку підтримуваних Росією бойовиків.

«Ми хочемо відбудувати цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо», – сказав Володимир Зеленський.

Як передає Офіс президента, Зеленський на понад пів кілометра пройшов далі нульової позиції ЗСУ вглиб зони розведення, минув крайній пункт українських військових і дійшов до зруйнованого мосту.

«Президент наголосив, що під час будівництва мосту людям забезпечать можливість перетину лінії розмежування», – повідомили у канцелярії Зеленського.

7 липня президент України Володимир Зеленський разом з головою Європейської ради Дональдом Туском перебуває в Луганській області.

26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. 30 червня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що бойовики повідомили про відведення сил від Станиці Луганської.

У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ підтвердили готовність «контролювати та перевіряти процес розведення з обох сторін лінії розмежування». 4 липня в ефірі Радіо Свобода віцеспікерка Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що СММ ОБСЄ повинна встановити пункт постійного спостереження в Станиці Луганській, щоб моніторити ситуацію після розведення сил.

Міст у Станиці Луганській був підірваний на початку 2015 року. Зараз в районі цього мосту розташований єдиний пункт пропуску в регіоні. Через пошкодження мосту КПВВ «Станиця Луганська» обслуговує тільки пішоходів.