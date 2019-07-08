«Поговорить» не вдалося. Телеканал з орбіти Віктора Медведчука «NewsOne» скасував спільний з російським каналом телеміст. Російський телеведучий Кисельов заявляв, що «Россия24» проведе із «NewsOne» телеміст. Це викликало різку реакцію в Україні – зокрема президент Зеленський назвав такі плани «піар-ходом перед виборами». Зеленський пропонує Путіну «поговорити». Але разом із Трампом, Мей, Меркель, Макроном і про те, «чий Крим і кого там немає на Донбасі». «Надо поговорить» із Росією? Про що і як?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Микола Давидюк, політолог, кандидат у депутати від партії «Голос»; Ганна Гопко, голова парламентського комітету в закордонних справах. Ведучий: Олександр Лащенко.