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14 Серпень 2019, Київ 19:08
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За спиною Зеленського: Путін зібрався до Макрона

За спиною Зеленського: Путін зібрався до Макрона
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Президент Росії Володимир Путін 19 серпня відвідає Францію, де обговорить із президентом Макроном ситуацію в Україні та продовження нормандського формату. Путін зібрався до Макрона – за спиною Зеленського чи ні? Який взагалі сенс від «нормандських форматів» і «мінських процесів», коли Путін шостий рік уже не припиняє війну проти України? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили дончанин, журналіст, блогер Олексій Мацука, експредставник України у ТКГ щодо Донбасу Роман Безсмертний, дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд.

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