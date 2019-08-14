За спиною Зеленського: Путін зібрався до Макрона

Президент Росії Володимир Путін 19 серпня відвідає Францію, де обговорить із президентом Макроном ситуацію в Україні та продовження нормандського формату. Путін зібрався до Макрона – за спиною Зеленського чи ні? Який взагалі сенс від «нормандських форматів» і «мінських процесів», коли Путін шостий рік уже не припиняє війну проти України? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили дончанин, журналіст, блогер Олексій Мацука, експредставник України у ТКГ щодо Донбасу Роман Безсмертний, дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд.