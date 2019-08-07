Макрон погодився на зустріч лідерів «нормандського формату» – Офіс Зеленського

Президент Франції Емманюель Макрон погодився на зустріч лідерів «нормандського формату» під час телефонної розмови українським колегою Володимиром Зеленським, інформує Офіс президента України.

Згідно з повідомленням, за словами Макрона, зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії має передувати зустріч офіційних представників усіх чотирьох сторін. Він пообіцяв зв’язатися з президентом Росії Володимиром Путіним та канцлером Німеччини Анґелою Меркель, щоб узгодити ініціативу.

Єльський палац наразі не інформує про розмову президентів.

6 серпня унаслідок обстрілу біля Павлополя Донецької області загинули четверо українських військових.

Після цього президент України Володимир Зеленський закликав президента Росії Володимира Путіна, президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Анґелу Меркель якнайшвидше провести переговори в «нормандському форматі».

7 серпня Зеленський провів із Путіним телефонну розмову і закликав його «вплинути» на підтримуваних Росією бойовиків, «щоб вони припинили вбивство наших людей».

Водночас, за даними Кремля, Путін заявив, що для деескалації конфлікту на Донбасі необхідно, «перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення».

21 липня на Донбасі розпочалося нове перемир’я.