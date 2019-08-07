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07 Серпень 2019, Київ 15:50
Новини | Політика

Зеленський заявив Путіну, що немає потреби закріплювати в Конституції особливий статус Донбасу

Зеленський (на фото) та Путін 7 серпня провели телефонну розмову

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Президент України Володимир Зеленський заявив своєму колезі Володимиру Путіну, що немає необхідності закріплювати в Конституції особливий статус Донбасу, інформує Офіс президента України.

Кремль, зі свого боку, повідомляв, що під час розмови президентів була «підтверджена виняткова важливість послідовної реалізації Мінських домовленостей, включаючи юридичні аспекти надання «ДНР» і «ЛНР» особливого статусу».

В Офісі президента додали, що Зеленський та Путін обговорили процес розмінування в районі Станиці Луганської, необхідний для початку відновлювальних робіт і ремонту мосту.

Розведення військ у Станиці Луганській – ситуація у 20 фото
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Розведення військ у Станиці Луганській – ситуація у 20 фото

26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. У підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» також заявили про розведення сил у Станиці Луганській і додали, що цей процес може зайняти до трьох днів

6 серпня унаслідок обстрілу біля Павлополя Донецької області загинули четверо українських військових.

Після цього президент України Володимир Зеленський закликав президента Росії Володимира Путіна, президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Анґелу Меркель якнайшвидше провести переговори в «нормандському форматі».

Зеленський розповів про дзвінок Путіну – відео
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Зеленський розповів про дзвінок Путіну – відео

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7 серпня Зеленський провів із Путіним телефонну розмову і закликав його «вплинути» на підтримуваних Росією бойовиків, «щоб вони припинили вбивство наших людей».

Водночас, за даними Кремля, Путін заявив, що для деескалації конфлікту на Донбасі необхідно, «перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення».

21 липня на Донбасі розпочалося нове перемир’я.

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