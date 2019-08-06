Зеленський закликає Путіна, Меркель та Макрона якнайшвидше провести переговори

Президент України Володимир Зеленський закликає президента Росії Володимира Путіна, президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Анґелу Меркель якнайшвидше провести переговори.

Президент заявив, що обстріл, унаслідок якого загинули четверо українських військових, «спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому».

«Саме тому я закликаю лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату – Емманюеля Макрона, Анґелу Меркель та Володимира Путіна – якомога швидше зібратися для відновлення перемовин», – написав Зеленський у Facebook.

6 серпня унаслідок обстрілу біля Павлополя Донецької області загинули четверо українських військових.

Перемир’я на Донбасі триває з півночі 21 липня. Про нього домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.