Війна за Донбас: Як Зеленський воює з Росією

На Донбасі чергове загострення ситуації. Четверо українських військових загинули сьогодні, 6 серпня, повідомило Міністерство оборони України. Вчора, 5 серпня, президент України Володимир Зеленський змінив командувача Об’єднаних сил. Він звільнив генерал-лейтенанта Олександра Сирського та призначив на його місце Володимира Кравченка, який був командувачем військ оперативного командування «Північ». Чи буде президент Зеленський крім кадрів, змінювати стратегію української армії на Донбасі? Як далі розвиватимуться події в зоні бойових дій? На цю тему говоримо з учасниками програми. Це – військові експерти з України Михайло Самусь і Олег Жданов та з Росії – Олександр Гольц, а також волонтер, блогер Юрій Касьянов.