Загибель військових біля Павлополя не залишиться без уваги – секретар РНБО

Порушення бойовиками домовленостей про перемир’я, яке спричинило загибель українських військових, не залишиться без уваги. Так на повідомлення із зони бойових дій на Донбасі відреагував секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.

«Сьогодні внаслідок обстрілу в районі Павлополя загинули 4 українські військовослужбовці. Бійці 36-ї бригади морської піхоти займалися інженерним обладнанням позицій взводно-опорного пункту, коли бойовики підступно відкрили вогонь з ручного протитанкового гранатомету. Це грубе порушення домовленостей про перемир‘я не залишиться без уваги», – написав Данилюк у мережі Facebook.

Четверо українських військових загинули 6 серпня на Донбасі внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомило Міністерство оборони України. У відомстві заявили, що зафіксували два обстріли, які відбулися 6 серпня.

«О 00:45 протягом майже години ворог застосовував озброєння БМП, гранатомети, великокаліберній кулемети та стрілецьку зброю по наших оборонцях села Богданівка Донецької області. О 10:20 російські окупанти розпочали обстріл з РПГ поблизу Павлополя», – інформує Міністерство оборони.

Зранку 6 серпня штаб української воєнної операції Об’єднаних сил не повідомляв про загиблих на Донбасі.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 6 серпня.