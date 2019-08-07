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07 Серпень 2019, Київ 14:17
Новини | Політика

Уряд Німеччини: «нормандський формат» важливий, але про плани зустрічі повідомити не можемо

Зеленський (л) та Меркель (п) під час зустрічі в Берліні, 18 червня 2019 року

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Берлін не готовий повідомити дату можливої зустрічі лідерів країн «нормандського формату», сказав представник уряду Німеччини Ульріке Деммер.

«Ви знаєте, який важливий «нормандський формат». Переговори йдуть постійно, але про плани зустрічі я поки не можу повідомити», – сказав Деммер.

6 серпня унаслідок обстрілу біля Павлополя Донецької області загинули четверо українських військових.

Після цього президент України Володимир Зеленський закликав президента Росії Володимира Путіна, президента Франції Емманюеля Макрона та канцлера Німеччини Анґелу Меркель якнайшвидше провести переговори в «нормандському форматі».

7 серпня Зеленський провів із Путіним телефонну розмову і закликав його «вплинути» на підтримуваних Росією бойовиків, «щоб вони припинили вбивство наших людей».

Водночас, за даними Кремля, Путін заявив, що для деескалації конфлікту на Донбасі необхідно, «перш за все, виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення».

21 липня на Донбасі розпочалося нове перемир’я.

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