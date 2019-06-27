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27 Червень 2019, Київ 20:14
Фотогалереї

Розведення військ у Станиці Луганській – ситуація у 20 фото

26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. У підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» також заявили про розведення сил у Станиці Луганській і додали, що цей процес може зайняти до трьох днів.

Втім, у суспільстві виникли суперечки щодо цього відходу військ.

Це не перше розведення сил та засобів на Донбасі. Так, згідно з Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і засобів на Донбасі, яке ухвалили 21 вересня 2016 року представники групи, розведення мало відбутися в районі населеного пункту Богданівка (Донеччина), КПВВ «Золоте» (Луганщина) та у Станиці Луганської.

У районі двох із трьох населених пунктів – розведення сил та засобів відбулося ще у 2016 році.

У Станиці Луганській це не могло відбутися, адже сторони регулярно заявляли про порушення режиму тиші. Згідно з Рамковим рішенням – розведення військ могло відбутися лише після 7 днів повної тиші.

Тим не менш, в районі КПВВ «Золоте» українські сили просунулися вглиб так званої «сірої зони». Відтак, взимку, 2018 року, сили ООС прозвітували про контроль над населеним пунктом Катеринівка, що безпосередньо біля КПВВ «Золоте».

Фоторепортаж: як виглядає зона розведення поблизу Золотого на Луганщині.​

Який має вигляд контрольно-пропускний пункт в’їзду і виїзду в Станиці Луганській. Звідки й куди відійшли українські сили – у фото Радіо Свобода.
Так виглядає контрольований проросійськими силами міст і спостережна позиція, яка розташована найближче до українських силовиків. Про ремонт цього моста неодноразово заявляли у Мінську
1 Так виглядає контрольований проросійськими силами міст і спостережна позиція, яка розташована найближче до українських силовиків. Про ремонт цього моста неодноразово заявляли у Мінську
КПВВ &laquo;Станиця Луганська&raquo;, піший перехід. У Луганській області це єдиний пункт пропуску. Щоденно люди літнього віку добираються на контрольовану Києвом територію, аби вирішити різного роду соціальні питання
2 КПВВ «Станиця Луганська», піший перехід. У Луганській області це єдиний пункт пропуску. Щоденно люди літнього віку добираються на контрольовану Києвом територію, аби вирішити різного роду соціальні питання
Попри небезпеку у фактично зоні бойових дій, міст створює також неабиякі труднощі для цивільного населення, адже він &ndash; підірваний
3 Попри небезпеку у фактично зоні бойових дій, міст створює також неабиякі труднощі для цивільного населення, адже він – підірваний
Розведення сил та засобів, як стверджують представники Тристоронньої контактної групи в Мінську, зможе, зокрема, реалізувати план ремонт мосту
4 Розведення сил та засобів, як стверджують представники Тристоронньої контактної групи в Мінську, зможе, зокрема, реалізувати план ремонт мосту
Втім, чи зміниться тактичне положення українських сил і яку небезпеку несе таке розведення?
5 Втім, чи зміниться тактичне положення українських сил і яку небезпеку несе таке розведення?
&laquo;Стріляють он перед нами &ndash; 380 метрів від них&raquo;, &ndash; розповідає один із бійців про те, звідки були останні обстріли спостережного пункту українських військових
6 «Стріляють он перед нами – 380 метрів від них», – розповідає один із бійців про те, звідки були останні обстріли спостережного пункту українських військових
Власне, з цих позицій українські військові відійшли на 1 кілометр у бік Станиці Луганської
7 Власне, з цих позицій українські військові відійшли на 1 кілометр у бік Станиці Луганської
Існує теза, що українські військові виходять за межі населеного пункту Станиця Луганська. Втім,&nbsp;заступник командувача ООС генерал-майор Богдан Бондар&nbsp;наголосив, що українські військові не відводять війська зі Станиці Луганської і не погіршують стан підрозділів
8 Існує теза, що українські військові виходять за межі населеного пункту Станиця Луганська. Втім, заступник командувача ООС генерал-майор Богдан Бондар наголосив, що українські військові не відводять війська зі Станиці Луганської і не погіршують стан підрозділів
Так виглядає план розведення сил та засобів біля Станиці Луганської на мапі
9 Так виглядає план розведення сил та засобів біля Станиці Луганської на мапі
&laquo;Навпаки, це переміщення на більш підготовлені позиції дозволяє нам більш ефективно контролювати цю ділянку. Треба розуміти, що це півсектор радіусом 1 кілометр. У нас часто на лінії зіткнення підрозділи перебувають і на більшій відстані одне від одного, і на 1 кілометр, і на 400 метрів, залежно від обстановки. Якщо взяти підрозділ, який ми перемістили вчора, то там позиція була розташована за 300 метрів від противника і постійно обстрілювалася, там загинув військовослужбовець. Захищеність на цьому посту була недостатня. Зараз ми зробили напівколо, яке дозволить ефективно контролювати цю ділянку&raquo;, &ndash; заявив Бондар
10 «Навпаки, це переміщення на більш підготовлені позиції дозволяє нам більш ефективно контролювати цю ділянку. Треба розуміти, що це півсектор радіусом 1 кілометр. У нас часто на лінії зіткнення підрозділи перебувають і на більшій відстані одне від одного, і на 1 кілометр, і на 400 метрів, залежно від обстановки. Якщо взяти підрозділ, який ми перемістили вчора, то там позиція була розташована за 300 метрів від противника і постійно обстрілювалася, там загинув військовослужбовець. Захищеність на цьому посту була недостатня. Зараз ми зробили напівколо, яке дозволить ефективно контролювати цю ділянку», – заявив Бондар
Раніше військові побоювалися, що як тільки-но вони відійдуть зі свої позиції, бойовики одразу ж просунуться до них. Командування запевняє, що якщо контрольовані Росією сили на Донбасі знехтують розведенням &ndash; українські військові заново зайдуть на попередні позиції
11 Раніше військові побоювалися, що як тільки-но вони відійдуть зі свої позиції, бойовики одразу ж просунуться до них. Командування запевняє, що якщо контрольовані Росією сили на Донбасі знехтують розведенням – українські військові заново зайдуть на попередні позиції
А що ж КПВВ?
12 А що ж КПВВ?
Як заявили у прикордонників &ndash; робота пункту пропуску продовжиться у штатному режимі
13 Як заявили у прикордонників – робота пункту пропуску продовжиться у штатному режимі
Тим часом триває гуманітарне розмінування прилеглих територій
14 Тим часом триває гуманітарне розмінування прилеглих територій
А як же виглядають інші зони розведення сил та засобів?
15 А як же виглядають інші зони розведення сил та засобів?
За 2 роки після розведення сил та засобів поблизу КПВВ &laquo;Золоте&raquo; українські військові просунулися на декілька кілометрів у глиб так званої &laquo;сірої зони&raquo;. Відтак, під контроль українських військових відійшло село Катеринівка, а також частина населеного пункту Золоте-4, яка була демілітаризована
16 За 2 роки після розведення сил та засобів поблизу КПВВ «Золоте» українські військові просунулися на декілька кілометрів у глиб так званої «сірої зони». Відтак, під контроль українських військових відійшло село Катеринівка, а також частина населеного пункту Золоте-4, яка була демілітаризована
Нині ж ця зона контролюється військовими, де обладнані позиції. Українських військових регулярно обстрілюють російські гібридні сили із крупнокаліберної зброї, різних артилерійських систем. Свої домівки покинули цивільні, а військові обладнали оборонні споруди
17 Нині ж ця зона контролюється військовими, де обладнані позиції. Українських військових регулярно обстрілюють російські гібридні сили із крупнокаліберної зброї, різних артилерійських систем. Свої домівки покинули цивільні, а військові обладнали оборонні споруди
Російські гібридні сили регулярно обстрілюють контрольовану ЗСУ територію із заборонених Мінськом видів озброєння, заявляють українські військові, про що свідчить і ця вирва
18 Російські гібридні сили регулярно обстрілюють контрольовану ЗСУ територію із заборонених Мінськом видів озброєння, заявляють українські військові, про що свідчить і ця вирва
А це вже Богданівка Донецької області. Тут теж у 2016 році відбулося розведення військ. Втім, незабаром бойові дії поновилися, населений пункт повернувся у щоденні зведення штабу ООС
19 А це вже Богданівка Донецької області. Тут теж у 2016 році відбулося розведення військ. Втім, незабаром бойові дії поновилися, населений пункт повернувся у щоденні зведення штабу ООС
Відбувся перший етап розведення сил у Станиці Луганській. У штабі Операції об&rsquo;єднаних сил анонсували наступний етап. Після чого візьмуться за демілітаризацію інших ділянок Донбасу
20 Відбувся перший етап розведення сил у Станиці Луганській. У штабі Операції об’єднаних сил анонсували наступний етап. Після чого візьмуться за демілітаризацію інших ділянок Донбасу
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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