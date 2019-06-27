Розведення військ у Станиці Луганській – ситуація у 20 фото

10 «Навпаки, це переміщення на більш підготовлені позиції дозволяє нам більш ефективно контролювати цю ділянку. Треба розуміти, що це півсектор радіусом 1 кілометр. У нас часто на лінії зіткнення підрозділи перебувають і на більшій відстані одне від одного, і на 1 кілометр, і на 400 метрів, залежно від обстановки. Якщо взяти підрозділ, який ми перемістили вчора, то там позиція була розташована за 300 метрів від противника і постійно обстрілювалася, там загинув військовослужбовець. Захищеність на цьому посту була недостатня. Зараз ми зробили напівколо, яке дозволить ефективно контролювати цю ділянку», – заявив Бондар