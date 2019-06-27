Розведення військ у Станиці Луганській – ситуація у 20 фото

26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. У підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» також заявили про розведення сил у Станиці Луганській і додали, що цей процес може зайняти до трьох днів.
Втім, у суспільстві виникли суперечки щодо цього відходу військ.
Це не перше розведення сил та засобів на Донбасі. Так, згідно з Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і засобів на Донбасі, яке ухвалили 21 вересня 2016 року представники групи, розведення мало відбутися в районі населеного пункту Богданівка (Донеччина), КПВВ «Золоте» (Луганщина) та у Станиці Луганської.
У районі двох із трьох населених пунктів – розведення сил та засобів відбулося ще у 2016 році.
У Станиці Луганській це не могло відбутися, адже сторони регулярно заявляли про порушення режиму тиші. Згідно з Рамковим рішенням – розведення військ могло відбутися лише після 7 днів повної тиші.
Тим не менш, в районі КПВВ «Золоте» українські сили просунулися вглиб так званої «сірої зони». Відтак, взимку, 2018 року, сили ООС прозвітували про контроль над населеним пунктом Катеринівка, що безпосередньо біля КПВВ «Золоте».
Фоторепортаж: як виглядає зона розведення поблизу Золотого на Луганщині.
Який має вигляд контрольно-пропускний пункт в’їзду і виїзду в Станиці Луганській. Звідки й куди відійшли українські сили – у фото Радіо Свобода.
Втім, у суспільстві виникли суперечки щодо цього відходу військ.
Це не перше розведення сил та засобів на Донбасі. Так, згідно з Рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і засобів на Донбасі, яке ухвалили 21 вересня 2016 року представники групи, розведення мало відбутися в районі населеного пункту Богданівка (Донеччина), КПВВ «Золоте» (Луганщина) та у Станиці Луганської.
У районі двох із трьох населених пунктів – розведення сил та засобів відбулося ще у 2016 році.
У Станиці Луганській це не могло відбутися, адже сторони регулярно заявляли про порушення режиму тиші. Згідно з Рамковим рішенням – розведення військ могло відбутися лише після 7 днів повної тиші.
Тим не менш, в районі КПВВ «Золоте» українські сили просунулися вглиб так званої «сірої зони». Відтак, взимку, 2018 року, сили ООС прозвітували про контроль над населеним пунктом Катеринівка, що безпосередньо біля КПВВ «Золоте».
Фоторепортаж: як виглядає зона розведення поблизу Золотого на Луганщині.
Який має вигляд контрольно-пропускний пункт в’їзду і виїзду в Станиці Луганській. Звідки й куди відійшли українські сили – у фото Радіо Свобода.
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