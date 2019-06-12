Фоторепортаж: як виглядає зона розведення поблизу Золотого на Луганщині

7 Сибіряк із позивним «Шутнік» із Прибайкалля (Росія). За часів Радянського Союзу його сім’я потрапила під «розкуркулення». Коли почалася нинішня війна, «Шутнік» не залишився осторонь і приїхав в Україну. Нині він у лавах ЗСУ. Каже, що не піддався на російську пропаганду, бо черпав інформацію лише з книжок