Фоторепортаж: як виглядає зона розведення поблизу Золотого на Луганщині

За 2 роки після розведення сил та засобів поблизу КПВВ «Золоте» українські військові просунулися на декілька кілометрів у глиб так званої «сірої зони». Відтак, під контроль українських військових відійшло село Катеринівка, а також частина населеного пункту Золоте-4, яка була демілітаризована. Нині ж ця зона контролюється військовими, де обладнані позиції. Українських військових регулярно обстрілюють російські гібридні сили із крупнокаліберної зброї, різних артилерійських систем. Свої домівки покинули цивільні, а військові обладнали оборонні споруди. Як виглядає місце розведення сил нині – у фоторепортажі Радіо Свобода
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