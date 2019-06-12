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12 Червень 2019, Київ 09:06
Фотогалереї

Фоторепортаж: як виглядає зона розведення поблизу Золотого на Луганщині

За 2 роки після розведення сил та засобів поблизу КПВВ «Золоте» українські військові просунулися на декілька кілометрів у глиб так званої «сірої зони». Відтак, під контроль українських військових відійшло село Катеринівка, а також частина населеного пункту Золоте-4, яка була демілітаризована. Нині ж ця зона контролюється військовими, де обладнані позиції. Українських військових регулярно обстрілюють російські гібридні сили із крупнокаліберної зброї, різних артилерійських систем. Свої домівки покинули цивільні, а військові обладнали оборонні споруди. Як виглядає місце розведення сил нині – у фоторепортажі Радіо Свобода
Військовий Збройних сил України біля &laquo;Дому Павлова&raquo; &ndash; саме так називають два будинки, які розташовані за КПВВ &laquo;Золоте&raquo;. Центральна сторона одного з будинків виглядає у бік позицій російських гібридних сил
1 Військовий Збройних сил України біля «Дому Павлова» – саме так називають два будинки, які розташовані за КПВВ «Золоте». Центральна сторона одного з будинків виглядає у бік позицій російських гібридних сил
Не так давно в цих будинках жили цивільні. Нині їм довелося покинути свої домівки, бо російські гібридні сили активізували обстріли цього напрямку. Життя цивільних було під загрозою
2 Не так давно в цих будинках жили цивільні. Нині їм довелося покинути свої домівки, бо російські гібридні сили активізували обстріли цього напрямку. Життя цивільних було під загрозою
За словами військових, противник веде вогонь із забороненої Мінськими угодами зброї. На фото солдат показує наслідки нещодавнього обстрілу зі зброї калібру понад 120 міліметрів. Снаряд приземлився на розі цивільного будинку
3 За словами військових, противник веде вогонь із забороненої Мінськими угодами зброї. На фото солдат показує наслідки нещодавнього обстрілу зі зброї калібру понад 120 міліметрів. Снаряд приземлився на розі цивільного будинку
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Солдати запевняють, що доводиться оборонятися і відповідати, бо російські гібридні сили регулярно обстрілюють їхні позиції
5 Солдати запевняють, що доводиться оборонятися і відповідати, бо російські гібридні сили регулярно обстрілюють їхні позиції
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Сибіряк із позивним &laquo;Шутнік&raquo; із Прибайкалля (Росія). За часів Радянського Союзу його сім&rsquo;я потрапила під &laquo;розкуркулення&raquo;. Коли почалася нинішня війна, &laquo;Шутнік&raquo; не залишився осторонь і приїхав в Україну. Нині він у лавах ЗСУ. Каже, що не піддався на російську пропаганду, бо черпав інформацію лише з книжок
7 Сибіряк із позивним «Шутнік» із Прибайкалля (Росія). За часів Радянського Союзу його сім’я потрапила під «розкуркулення». Коли почалася нинішня війна, «Шутнік» не залишився осторонь і приїхав в Україну. Нині він у лавах ЗСУ. Каже, що не піддався на російську пропаганду, бо черпав інформацію лише з книжок
Попри пекуче сонце, військові стоять на передових позиціях напоготові, адже противник намагається підходити близько до їхнього розташування
8 Попри пекуче сонце, військові стоять на передових позиціях напоготові, адже противник намагається підходити близько до їхнього розташування
Це так звана зона розведення. Військові запевняють, що нині недоцільно відходити із зайнятих позицій, бо бойовики російських гібридних сил, за їхніми словами, зайдуть на цю територію за 40 хвилин
9 Це так звана зона розведення. Військові запевняють, що нині недоцільно відходити із зайнятих позицій, бо бойовики російських гібридних сил, за їхніми словами, зайдуть на цю територію за 40 хвилин
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У 2016 році в районі КПВВ &laquo;Золоте&raquo; відбулося розведення сил та засобів, однак згодом українські військові просунулися в глибину так званої &laquo;сірої зони&raquo;
11 У 2016 році в районі КПВВ «Золоте» відбулося розведення сил та засобів, однак згодом українські військові просунулися в глибину так званої «сірої зони»

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