Село Золоте-4 обстріляли з протитанкового гранатомета – СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації повідомила про обстріл житлових будинків у селі Золоте-4 на Луганщині, інформує штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, обстріл відбувся о 4:35 27 червня.

«В результаті розриву гранати зруйновано дах та пошкоджено вікна, фронтон стіни і паркан житлового будинку. Крім того, на автомобільній дорозі, поряд з будівлею, військові зафіксували вирву. За їхньою оцінкою, вона утворилася в результаті розриву ще однієї гранати», – мовиться у повідомленні.

Інформації про постраждалих немає.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.