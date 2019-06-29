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29 Червень 2019, Київ 10:21
Новини | Суспільство

Українські позиції на Донбасі обстріляли 32 рази за минулу добу – штаб

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Штаб Операції об’єднаних сил повідомляє про 32 обстріли українських позицій за добу станом на сьому ранку 29 червня.

За даними штабу, ці інциденти фіксували поблизу Широкиного, Опитного, Авдіївки, Лебединського, Талаківки, Мар’їнки та низки інших населених пунктів на Донеччині, а також, зокрема, Золотого-4 на Луганщині.

Як повідомляється, постраждалих з боку українських військових немає.

Угруповання «ДНР» ранкових зведень наразі не публікувало, однак заявило про обстріл Горлівки (про постраждали інформації немає). У свою чергу угруповання «ЛНР» повідомляє про відсутність обстрілів їхніх позицій за добу з 28 на 29 червня.

/**/ /**/ /**/ Місце катастрофи пасажирського літака біля села Грабове, Донецька область, 17 липня 2014 року
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Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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