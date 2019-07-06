Зеленський вважає, що Трамп зможе «вирішити питання «Північного потоку»

Президент України Володимир Зеленський вважає, що лише президент США Дональд Трамп зможе вирішити питання будівництва газопроводу «Північний потік-2», який Росія з європейськими партнерами споруджує в обхід України.

«Що реально може працювати? Тому що пані Меркель, пан Макрон, думаю, не будуть впливати на продовження будівництва «Північного потоку», тому що на них впливає дуже сильно локальний бізнес, вони нічого з цим зробити не зможуть. Тому єдине рішення цього питання – у мене буде зустріч у Сполучених Штатах з президентом Америки. Це – єдина людина, яка, я впевнений, вирішить це питання у бік України», – сказав Зеленський журналістам під час візиту на Львівщину 6 липня.

Також Зеленський зазначив, що, крім Данії, «вся Європа буде підтримувати будівництво «Північного потоку» і це питання давно вирішене.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив 25 червня в Києві, що дата візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів для зустрічі з президентом цієї країни Дональдом Трампом ще не визначена. Але, додав посол, США дуже зацікавлені якнайшвидше визначитись з датою і порядком денним цієї зустрічі.

Проект російського газового монополіста «Газпрому» «Північний потік-2» має доставляти газ із Росії до Німеччини дном Балтійського моря.

Німеччина, компанії з якої беруть фінансову участь у проекті постачання газу до Європи з Росії в обхід транзитних можливостей України, підтримує його і на державному рівні, називаючи «суто комерційним», хоча Берлін заявляє про необхідність зберегти транзит російського газу і через Україну.

Україна, як і низка країн Євросоюзу, переважно східноєвропейських, балтійських і скандинавських, а також США виступають проти цього проекту. Вони наголошують, що проект суто політичний, бо збільшує залежність Європи від російського газу, і економічно не обґрунтований. Таку позицію підтримує і Європейська комісія.

У разі припинення чи різкого скорочення транзиту російського газу через Україну Москва зможе легше шантажувати Київ, а також позбавить його важливого джерела надходжень із плати за транзит, вважають супротивники проекту.