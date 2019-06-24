«Газпром» без України ще багато років не зможе виконувати експортні контракти – Омельченко

Учасники програми «Ваша Свобода»: Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова; Сергій Сумлєнний, керівник представництва Фонду Генріха Бьолля у Києві

У Росії назвали умову для збереження транзиту газу через Україну. Для цього потрібно врегулювати судові суперечки, які існують між «Газпромом» і «Нафтогазом», стверджує перший заступник голови апарату уряду Росії Сергій Приходько. «Треба врегулювати відносини між зацікавленими компаніями, узгодити економічні умови і створити атмосферу, що сприяє нормальному діалогу», – заявив Приходько. Натомість голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв стверджує: кінцева мета Росії – газова капітуляція України.

Олександр Лащенко: Пане Омельченко, українська ГТС бодай має якісь шанси на те, що вона продовжить своє функціонування? Нагадаємо, цього року вже спливає термін дії договору з Росією.

Жоден інший маршрут російського газу не може так гнучко реагувати на попит на європейському ринку, як український маршрут

​Володимир Омельченко: Вона (українська ГТС – ред.) не тільки має, але й буде транзитувати газ. Оскільки не буде збудований ще півроку, думаю, мінімум, ще рік «Північний потік-2». Проблеми в Росії з «Турецьким потоком» – не можуть узгодити ціну на природній газ і умови поставок.

Крім того, жоден інший маршрут російського газу не може так гнучко реагувати на попит на європейському ринку, як український маршрут. Оскільки він забезпечений не тільки унікальними сховищами, але й дуже розгалуженою унікальною ГТС, яка може дуже швидко реагувати на зміну кон’юнктури на європейському ринку. Навіть коли буде збудований «Північний потік-2», навіть «Турецький потік-2», все рівно без української ГТС виконувати експортні контракти «Газпрому» буде майже неможливо.

Всі козирі у нас. Ми просто не усвідомлюємо все це ще до кінця

Вони (росіяни – ред.) не зацікавлені у збереженні українського маршруту. Але іншого виходу, вони розуміють, не мають. Не від хорошого життя вони роблять такі заяви, щоб зберегти транзит територією України. Вони прекрасно усвідомлюють, що без українського маршруту експортні контракти «Газпром» ще багато років виконувати буде нездатен.

Щодо Приходька, то я його словам взагалі не надавав би ніякого значення, оскільки це дуже малопотужний клерк, на якого ніхто не звертає уваги в Росії, оскільки він ще з єльцинської команди, його по інерції залишили, тому ніякого впливу на газову тему не має.

Всі козирі у нас. Ми просто не усвідомлюємо все це ще до кінця. Просто Україні потрібно грати у свою гру більше і менше сподіватися на США, ЄС, «Газпром». Треба виконувати свою роботу. У першу чергу це стосується анбандлінг, створення незалежного оператора, а також оголошення конкурсу на бронювання газотранспортних потужностей на довгостроковій основі.

– Пане Омельченко, можливий такий варіант: контракту немає, транзит триває, газ йтиме, а Росія не платитиме?

Росія хоче продовжити старий контракт, тому що він був їй достатньо вигідний

​Володимир Омельченко: Такий варіант зараз розглядається. Росія скаже, що ми будемо оплачувати тільки в тому випадку, якщо ви підпишете той контракт, який вигідний нам. Росія хоче продовжити старий контракт, який був, тому що він був їй достатньо вигідний. Це в першу чергу «бери або плати». Там записані ті обсяги, які Україні не потрібні. Росія домагатиметься, щоб Україна де-факто легалізувала на практиці цю угоду (підписану урядом Тимошенко – ред.), хоча Стокгольмський суд і виграла.

Програма-2020 збільшення видобутку газу повністю провалилася. Вартість газу збільшилася на порядок. Нам пояснювали, що ці гроші підуть на збільшення, але збільшення видобутку ні на один кубічний метр не відбулося. Близько 20,5 мільярдів кубічних метрів (видобуває Україна – ред.). Це фактично на рівні 2013 року. А імпортувати треба 10-12 мільярдів кубічних метрів. Я не впевнений, що на сьогодні енергетичний блок нового президента усвідомлює всі ризики колосальні, які несуть припинення транзиту чи, навпаки, ці ігри «Газпрому». Я не бачу ніякого на сьогодні підґрунття, щоб ці контракти були укладені між нинішнім керівництвом «Нафтогазу» і «Газпромом» – там серйозні протиріччя.

– Ангела Меркель під час візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини зазначила, що «реалізація проекту «Північний потік-2» і транзиту газу через територію України тісно взаємопов’язані». Пане Сумлєнний, як можна коментувати такі заяви Ангели Меркель?

У Німеччині всі розуміють, що Росія використовує газ, як зброю в конфлікті з Україною

​Сергій Сумлєнний: Позиція пані канцлерки впродовж останніх років полягала в тому, що Німеччина повинна надавати допомогу Україні в межах розумного та можливого. Припинити будівництво чи введення в експлуатацію «Північного потоку-2» – це не є те, що може зробити федеральний уряд Німеччини. Сказати приватним компаніям, де вони і скільки повинні купувати російського газу чи іншого, теж не може. Можуть бути політичні преференції купівлі, наприклад, газу з США. Але ця ідея зовсім не є популярною в Німеччині.

Зараз бачимо, що декілька дуже великих приватних німецьких компаній з енергетичного сектору вже вклали купу грошей в те, щоб побудувати вже другу гілку газового потоку з Росії, у тому числі для того, щоб гарантувати собі, що можливі конфлікти між Росією та Україною. Звісно, що в Німеччині всі розуміють, що Росія використовує газ, як зброю в конфлікті з Україною. Ці німецькі компанії не хочуть залежати від наслідків погіршення цього конфлікту, але хочуть купувати газ. Німеччина не сьогодні і не вчора знайшла власну зацікавленість в російському чи (40 років тому) радянському газі. По-друге, Німеччина закрила свої ядерні станції та закриває вугільні, а відновлювальні джерела енергії є ще не достатньо потужними, щоб перекривати потреби.

Безпека України, безпека газосховищ та безпека ГТС України є інтересом не тільки українського уряду, але залишається інтересом усіх урядів Європи, в першу чергу Німеччини

Припинити будівництво чи експлуатацію «Північного потоку-2» Україна не зможе. Можливо здобути масштабну допомогу з боку німецького уряду, економічну допомогу, кредити, гарантії купівлі певного обсягу українських товарів і українського виробництва, збільшення квот на продаж товарів з України без сплати податків... У Німеччині всі розуміють, що дохід завдяки транзиту газу – для України дуже великі кошти. Це 16% доходів до національного бюджету. Україна може сказати: ми розуміємо, що ви хочете купувати це напряму у Путіна, хоч ми з цим не погоджуємося, але компенсуйте нам це. По-друге, зберегти включеність української ГТС в панєвропейську газову мережу.

Безпека України, безпека газосховищ та безпека ГТС України є інтересом не тільки українського уряду, але залишається інтересом усіх урядів Європи, в першу чергу Німеччини.

Коли Росія анексувала український Крим і почала на Донбасі війну, вона у той же ж час підписала контракт на будівництво «Північного потоку-2»

​Володимир Омельченко: Є певний альянс Росії і Німеччини – вони грають в одну гру. Вони за себе грають. Просто треба німецькій стороні якось не втратити обличчя. Прекрасно знали європейські політики, бізнес, що відбувається. Коли Росія анексувала український Крим і почала на Донбасі війну, вони у той же ж час підписали контракт на будівництво «Північного потоку-2». Це такий якби «бонус» за ці агресивні дії Росії. Це говорить про руйнацію цінностей ЄС. Відійшли загальнолюдські цінності, цінності безпеки ЄС, солідарності європейських країн, а на перший план в Європі вийшли цінності чисто меркантильні – бізнес, комерція, корупція.

Є ще третій гравець у цій грі. Це США. Щоб проштовхувати свій зріджений газ, США абсолютно не цікаво, щоб зберігався транзитний коридор через Україну російського газу. Я не виключаю, що деякі сили в Україні підігрують стратегічному партнеру. Це припущення.

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