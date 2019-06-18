У «Нафтогазі» не виключають контракт на «своп» газу із «Газпромом» замість транзиту

НАК «Нафтогаз України» у випадку відсутності контракту на транзит газу із російським «Газпромом» із 1 січня 2020 року може запропонувати російському газовому монополісту запасний варіант – «своп» газу, заявив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

«Газпром» передаватиме нам певний обсяг газу (певну енергетичну цінність газу) на кордоні Україна – Росія, а ми передаватимемо такий самий обсяг (енергетичну цінність) на кордоні Україна – ЄС», – пояснив Вітренко на сторінці у Facebook.

Очікується, що передача газу підтверджуватиметься суміжними операторами (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії), додав Вітренко.

За його словами, такі контракти на «своп» газу є «досить звичними» для європейського ринку.

«Тобто такий контракт може бути укладений за європейськими правилами, просто вони різні для контрактів на «своп» газу й на послуги з транспортування газу», – сказав він.

Російська сторона наразі не коментувала ідею, озвучену у «Нафтогазі».

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський на брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що збереження транзиту російського газу через територію України є гарантією енергетичної безпеки України та Європи. Зеленський висловив сподівання, що групи переговорників з обох сторін зможуть домовитися і на час завершення контракту щодо транзиту російського газу через Україну, ніхто Києву не буде «викручувати руки».

Чинний транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено в 2009 році строком на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський газовий монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.