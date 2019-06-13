У «Нафтогазі» заперечують, що отримували пропозиції мирової угоди від «Газпрому»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» не отримувала пропозицій щодо мирової угоди від російського «Газпрому», заявили у компанії 13 червня. Водночас «Нафтогаз», згідно з заявою, «вкотре запрошує росіян на предметні тристоронні переговори за участі Європейської Комісії».

Виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко пообіцяв, що, якщо компанія все ж отримає пропозиції від російського монополіста, то «уважно їх розгляне».

«Зокрема ми можемо розглянути, у якій формі «Газпром» виконає рішення попереднього арбітражу щодо компенсації «Нафтогазу» збитків від невиконання «Газпромом» своїх зобов’язань за транзитним контрактом у 2009-2017 роках. Нагадаю, за цим рішенням «Газпром» нам винен вже більше 2,8 мільярдів доларів. Також ми можемо розглянути пропозиції щодо нового транзитного контракту за європейськими правилами, у якому в тариф додатково до повного покриття витрат з 2020 року буде закладена компенсація за невиконання «Газпромом» своїх контрактних зобов’язань у 2018-2019 роках», – уточнив Вітренко.

Втім, він припустив, що російські урядовці готові розглядати тільки варіант мирної угоди, який передбачає ігнорування рішень попередніх рішень арбітражів.

«Тобто ми маємо щонайменше «добровільно» відмовитися від 2,8 мільярдів доларів, а, по максимуму, ще й повернутися у статус боржника за положенням контракту «бери або плати» (більше 80 мільярдів доларів до кінця 2019 року) та газ, відібраний у 2014-2015 році (біля 4 мільярдів доларів)», – коментує представник «Нафтогазу».

На думку Вітренка, Україна повинна домагатися припинення будівництва «Північного потоку-2», який дозволить Росії відмовитися від транзиту газу через Україну, а також проведення антимонопольного розслідування за скаргою «Нафтогазу».

«Ну і готуватися до припинення транзиту з 2020 року, при цьому через міжнародний арбітраж отримуючи за це компенсацію», – підсумував він.

Раніше 13 червня російські ЗМІ поширили заяву міністра енергетики Росії Олександра Новака про те, що «Газпром» нібито запропонував «Нафтогазу» розглянути можливість підписання мирної угоди.​