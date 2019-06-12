Трамп про «Північний потік-2»: Німеччина робить величезну помилку

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій для блокування будівництва газопроводу «Північний потік-2» між Росією та Німеччиною. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою 12 червня.

«Ми захищаємо Німеччину від Росії, а Росія отримує мільярди і мільярди доларів від Німеччини (за газ – ред.)», – сказав Трамп.

Хоча президент США зазначив, що Берлін має право сам ухвалювати рішення щодо газопроводу, він розкритикував його намір постачати газ з Росії і сказав, що «міркує» над запровадженням санкційних обмежень.

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«Я думаю, Німеччина робить величезну помилку, так сильно покладаючись на цей газопровід. Думаю, це велика помилка з боку Німеччини. Але знову ж таки, Німеччина сама вирішує за себе, і в них все буде гаразд. Однак я критично налаштований, тому що величезна частка енергії, яку вони споживають, буде постачатися через цей газопровід», – сказав він, відповідаючи на питання журналістів.

У Кремлі на слова Трампа вже відреагували: прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков звинуватив Білий Дім у «недобросовісній конкуренції», передає російське державне інформаційне агентство ТАСС.

«Північний потік-2» – це друга гілка газопроводу, що з’єднує Росію з балтійським узбережжям Німеччини. Проти будівництва виступають Сполучені Штати та кілька країн Євросоюзу, керівники яких вважають, що проект суперечить інтересам об’єднання. Україна стурбована тим, що Росія після зведення нового газогону суттєво скоротить або й припинить транзит через українську газотранспортну систему. Однак зацікавлені сторони, Росія і Німеччина, не мають наміру припиняти будівництво.