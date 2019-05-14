Сенатори США підготували законопроект про санкції проти будівельників «Північного потоку-2»

Американські сенатори, республіканець Тед Круз і демократ Джин Шахін, підготували законопроект про санкції проти будівельників газопроводу «Північний потік-2», повідомляють видання Foreign Policy та Bloomberg.

Згідно з документом, санкції пропонується запровадити проти європейських кораблів, які здійснюють укладання нового трубопроводу. У цій роботі вони використовують «технологічні ноу-хау, які є у західних енергетичних компаній, але немає в Росії», відзначають автори ініціативи.

У разі схвалення законопроекту під санкції потраплять фізичні та юридичні особи, які продають або орендують кораблі для використання в будівництві «Північного потоку-2». Крім того, документ передбачає обмеження для тих, хто надає для цих кораблів фінансову і технічну підтримку, а також страхує їх.

Раніше США вже попереджали, що адміністрація Дональда Трампа може запровадити санкції щодо європейських компаній, які беруть участь у будівництві «Північного потоку-2».

Проти будівництва газопроводу по дну Балтійського моря з Росії до Німеччини виступають східноєвропейські країни, в тому числі Україна. Незадоволення проектом «Газпрому» висловлювали і чиновники в Брюсселі, які вважають, що «Північний потік-2» посилює залежність Євросоюзу від поставок російського газу, загрожує його внутрішньому ринку і порушує положення енергетичної політики ЄС. У березні депутати Європейського парламенту висловилися за припинення проекту цього газопроводу.

Згідно з планами Росії та її європейських, переважно німецьких, партнерів, газопровід «Північний потік-2» має бути запущений у 2020 році. Росія намагається скоротити до мінімуму або й припинити транзит сировини через Україну.