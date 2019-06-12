Президент Польщі хоче американську базу, літаки-винищувачі та газ зі США

Президент Польщі Анджей Дуда вже вдруге відвідує Вашингтон за менш ніж рік, намагаючись переконати американське керівництво, що його країні потрібна постійна американська військова база та літаки винищувачі, щоб відвернути російську загрозу. Також на порядку денному польського президента – питання енергетичної безпеки. Під час своєї шестиденної поїздки Америкою, яка розпочинається 12 червня, президент Дуда хоче укласти і нові газові контракти, що зменшили б залежність Польщі від російського палива.

Американсько-польські стосунки посилилися за президента Дональда Трампа, який підтримує і продаж американської зброї, і енергоносіїв. Інтереси і погляди Вашингтона та панівної партії Польщі «Право і справедливість» збігаються і в багатьох інших питаннях внутрішньої та зовнішньої політики.

Польща просить США про постійну військову базу ще з початку окупації Криму. Поляків непокоїть питання про те, де може зупинитися російська агресія після початку війни на Донбасі, і чи не стане Східна Європа об’єктом інтересів Кремля.

Президент Польщі Анджей Дуда Дуда, який нещодавно побував у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, каже, що під час візиту до Вашингтона очікує «завершення переговорів» про постійну американську базу в Польщі.

Проте аналітики вважають, що Сполученим Штатам і Польщі може знадобитися більше часу, щоб узгодити специфіку угоди. Ден Кочіс, аналітик з питань європейської безпеки в The Heritage Foundation (консервативний аналітичний центр у Вашингтоні), вважає, що база буде, але, можливо, не так швидко.

Врешті-решт, думаю, ми прийдемо до того, що США матимуть постійну базу в Польщі

«Досі розробляються деталі, але врешті-решт, думаю, ми прийдемо до того, що США матимуть постійну базу в Польщі», – сказав він в інтерв’ю кореспонденту Радіо Свобода, додавши, що підготовку угоди, найімовірніше, буде завершено до кінця цього року.

Дуда минулого року заявив, що його країна готова витратити 2 мільярди доларів на фінансування постійної військової бази США. Це не може не сподобатися Трампу, який неодноразово звинувачував багатьох союзників по НАТО, що вони витрачають занадто мало коштів на оборону і живуть за рахунок США.

Польща є однією з небагатьох країн-членів НАТО, яка витрачає не менше від 2 відсотків ВВП на оборону, що відповідає завданню, поставленому альянсом у 2014 році.

Аналітики кажуть, що Росія може відповісти на будь-яку угоду про постійну присутність, – незалежно від того, наскільки вона буде велика, – розширенням своїх можливостей в балтійському ексклаві Калінінграді або в Білорусі, які межують з Польщею.

«І Росія, і Білорусь дали зрозуміти, що посилена американська військова присутність, чи зосереджена вона у вигляді цілком нової бази в Польщі, чи в існуючих базах країни, не залишить двом східним союзникам іншого вибору, ніж реагувати збільшенням власних військових потужностей», – заявила в доповіді 7 червня американська група геополітичного аналізу Stratfor.

У 2017 році НАТО збільшило на 4000 кількість військовослужбовців на ротаційній основі у Польщі та трьох країнах Балтії.

Постійну базу майже напевно Москва трактуватиме порушенням Основоположного акту НАТО-Росія від 1997 року, в якому альянс зобов’язався «здійснювати свою колективну оборону» без «додаткового постійного розміщення значних бойових сил». Але альянс може протиставити аргумент, що положення стосувалося лише «поточного і передбачуваного безпекового середовища» і повторити свій аргумент, що Росія порушила свої зобов’язання за угодою.

Польща також звернулася з проханням купити 32 літаки-винищувачі F-35 із американської компанії Lockheed Martin, щоб замінити свій флот літаків MiG і Sukhoi, розроблених Радянським Союзом, заявив міністр оборони Маріуш Блащак 28 травня.

Ні Пентагон, ні Lockheed Martin, ні офіс Дуди не відповіли Радіо Свобода на запитання, чи буде угода про реактивні літаки підписана цього тижня.

Після зустрічі з Трампом Дуда поїде до Х'юстона з міністром енергетики Ріком Перрі, щоб зустрітися з керівниками найбільших нафтових і газових компаній США.

Польща почала імпортувати з США зріджений природний газ (ЗПГ), щоб зменшити залежність від російської енергії.

Минулого року країна скоротила імпорт газу з «Газпрому» на 6 відсотків, але російська державна компанія досі складає дві третини імпортованого газу.

Довгостроковий контракт Польщі з «Газпромом» закінчується в 2022 році, відкриваючи можливість замінити російські енергоносії на американський ЗПГ. Зараз країна прагне побудувати ще один імпортний термінал, щоб обробляти більші обсяги.

Енергетичні компанії США нарощують видобуток природного газу і прагнуть експортувати більше.

Варшава приєдналася до Вашингтона, намагаючись блокувати будівництва нового експортного газопроводу «Газпрому» вартістю 11 мільярдів доларів по дну Балтійського моря до Німеччини. Як переконані критики, трубопровід «Північний потік-2» посилить позиції Кремля на європейських газових ринках.

Минулого тижня «Газпром» заявив, що очікує завершення проекту до кінця року. Сполучені Штати попередили фірми, які допомагають «Газпрому» побудувати трубопровід, що вони можуть зіткнутися з санкціями.

Ігор Сечин, голова найбільшої російської нафтової компанії, звинуватив Сполучені Штати в застосуванні санкцій проти Росії, щоб знайти експортні ринки для зростаючого виробництва нафти і газу.