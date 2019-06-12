Окрім сумнівних американців, добувати газ в Чорному морі хоче Коломойський, азербайджанці й екс-депутат Держдуми Росії – «Схеми»

Заявки на участь у державному конкурсі на залучення приватного партнера для розробки і видобування нафти та газу на найбільшій за площею ділянці «Дельфін» на Чорноморському шельфі подали чотири компанії. Серед них: американська Frontera Resources, яка сама й ініціювала цей конкурс, Trident Black Sea колишнього депутата Державної думи Росії Іллі Пономарьова, азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD та «Укрнафтобуріння», бенефіціаром якої є український олігарх Ігор Коломойський.

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), які були присутні під час розкриття пропозицій у Міністерстві енергетики України 12 червня.

Один із претендентів – компанія Trident Black Sea. Вона на 90% належить Trident Acquisitions Corp, а ще на 10% – ірландській San Leon Energy PLC. Раніше «Дзеркало тижня» повідомляло, що ключовим акціонером останньої є Ілля Пономарьов – екс-депутат Держдуми, який емігрував з Росії в Україну. Ще 10% акцій належить співвласникові мережі супермаркетів «АТБ» Геннадію Буткевичу.

Сам Пономарьов у коментарі Радіо Свобода зазначив, що має громадянство України, а від російського відмовився. І додав, що компанія Trident Black Sea в разі перемоги планує інвестувати 1 мільярд доларів у розробку ділянки шельфу.

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Іншим претендентом є українська компанія «Укрнафтобуріння». ЇЇ кінцевими бенефіціарами через офшорні компанії є олігарх Ігор Коломойський, депутат від групи «Відродження» Віталій Хомутиннік і колись російський, а тепер український бізнесмен Павло Фукс.

Caspian Drilling Company (CDC) була заснована у вересні 1996 року Державною нафтокомпанією Республіки Азербайджан (55%) спільно із «Санта-фе» (45%) на базі Морської розвідувальної бурової компанії СРСР. Від червня 2009 року Державній нафтовій компанії Азербайджану належить понад 92% CDC.

Про компанію Frontera Resources як потенційного фаворита цього конкурсу «Схеми» розповідали на початку червня.

Журналісти з’ясували, що саме ця компанія й ініціювала проведення конкурсу. Крім того, вони виявили, що Frontera Resources має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою. Інвестиційний банкір Ерік Найман називає збитковість компанію «хронічною».

Відповідно до закону комісія зобов’язана визначити переможця та надати пропозицію до Кабінету міністрів протягом місяця – тобто до 12 липня 2019 року. У свою чергу, уряд має тоді укласти угоду протягом двох місяців – до 12 вересня 2019 року.

Напередодні голова Адміністрації президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан закликав Кабінет міністрів продовжити конкурс на право розподілу нафти та газу на рекордній за площею ділянці «Дельфін» на Чорноморському шельфі. Він зазначив у своєму офіційному листі, що «штучне зменшення термінів виглядає невипадковим» і «як навмисно створений бар’єр з метою швидкого розіграшу у виборчий період стратегічно важливої нафтогазової ділянки між «своїми» та фірмами, що переслідують виключно спекулятивні завдання». Однак до його звернення міністр енергетики та голова конкурсної комісії Ігор Насалик не дослухався.

Потенційні інвестори мали 60 днів на подачу заявок. Умовами до інвестора були – півтора мільярда гривень інвестицій на розвідку, щонайменше п’ять свердловин за перші п’ять років, а державна частка прибуткової продукції має становити не менше 11%.