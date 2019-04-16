Росія відновлює закупівлю туркменського газу після 3-річної перерви

Російський «Газпром» заявляє, що відновив імпорт газу з Туркменистану, припинений три роки тому.

Як повідомив 15 квітня речник державної компанії Росії Сергій Купріянов, «постачання відбувається». Це підтвердила і державна газова компанія Туркменистану.

На даний час невідомо, які об’єми газу має намір закупити Росія і за якою ціною.

Про намір відновити закупівлі газу в Туркменистану минулого року повідомив голова газової компанії Росії Олексій Міллер.

Росія раніше була головним імпортером туркменського газу, поки після 2010-го її місце не зайняв Китай. Порівняно дешевий імпорт газу з Туркменистану й інших країн Центральної Азії дозволив Росії збільшити свій експорт до Європи.

У січні 2016 року «Газпром» припинив купувати природний газ у Туркменистану. У «Туркменгазі» тоді пояснили це рішення змінами «кон’юнктури на міжнародному газовому ринку», а також «окремими економічними і фінансовими питаннями».

До цього «Газпром» щорічно купував близько 11 мільярдів кубометрів туркменського природного газу. У липні 2015 року міністерство нафти і газу Туркменистану повідомило, що Росія в 2015 році не оплатила ці поставки через «тривалу глобальну економічну кризу і економічні санкції».

Туркменистан є найбільшим після Росії експортером газу на території колишнього СРСР.