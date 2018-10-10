Росія почне імпортувати газ із Туркменистану – «Газпром»

Російський «Газпром» із наступного року відновить імпорт газу з Туркменистану, припинений три роки тому, повідомив голова газової компанії Росії Олексій Міллер.

В інтерв’ю туркменському державному телебаченню під час свого візиту до Ашгабата 9 жовтня Міллер допустив, що постачання, припинене через суперечку щодо ціни газу, відновиться на початку 2019 року.

«Ми говоримо про відновлення закупівель туркменського газу «Газпромом» у найближчому майбутньому – з 1 січня 2019 року», – сказав Міллер. Він додав, що деталі нової угоди ще узгоджують.

Росія раніше була головним імпортером туркменського газу, поки після 2010-го її місце не зайняв Китай. Порівняно дешевий імпорт газу з Туркменистану й інших країн Центральної Азії дозволив Росії збільшити свій експорт до Європи.

У січні 2016 року «Газпром» припинив купувати природний газ у Туркменистану. У «Туркменгазі» тоді пояснили це рішення змінами «кон’юнктури на міжнародному газовому ринку», а також «окремими економічними і фінансовими питаннями».

До цього «Газпром» щорічно купував близько 11 мільярдів кубометрів туркменського природного газу. У липні 2015 року міністерство нафти і газу Туркменистану повідомило, що Росія в 2015 році не оплатила ці поставки через «тривалу глобальну економічну кризу і економічні санкції».

Туркменистан є найбільшим після Росії експортером газу на території колишнього СРСР.