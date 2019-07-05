«Нафтогаз»: суд Англії вирішив «заморозити» 145 млн доларів дивідендів для «Газпрому»

Комерційний суд Високого суду Англії та Уельсу в межах позову НАК «Нафтогаз України» зобов’язав «Газпром» в разі отримання дивідендів від газопроводу Nord Stream («Північний потік») внести 145 мільйонів доларів з належної йому суми на рахунок суду як гарантію виконання вимог суду, повідомила 5 липня пресслужба «Нафтогазу».

У компанії розповіли, що відповідне рішення суд ухвалив 11 червня, врахувавши подовження термінів розгляду апеляції на рішення Стокгольмського арбітражу у Швеції та ймовірні додаткові відсотки за боргом, які «Газпрому» має сплатити «Нафтогазу».

Згідно з повідомленням, Англійський комерційний суд зобов’язав «Газпром» при ухваленні нових рішень акціонерами Nord Stream про виплату дивідендів, отримувати згоду «Нафтогазу» або погодження суду для отримання таких коштів.

У березні Англійський комерційний суд обтяжив «Газпром» додатковими зобов’язаннями щодо неприховування та невиведення своїх активів із юрисдикцій Англії та Нідерландів.

Суд зобов’язав «Газпром» надати грошове забезпечення обсягом 200 мільйонів доларів на рахунок суду чи ескроу-рахунок одного з лондонських банків як гарантію виконання вимог суду.

Стокгольмський арбітраж у лютому 2018 років повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору та відсотків «Газпром» має виплатити українській компанії понад 2,56 мільярда доларів.