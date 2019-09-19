Білий дім: Зеленський і Трамп зустрінуться під час Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп зустрінуться наступного тижня на полях Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, повідомив Білий дім.

Згідно з пресрелізом, про це йшлося під час розмови Зеленського та віцепрезидента США Майка Пенса 18 вересня. Останній високо оцінив рішучі дії Офісу президента України для боротьби з корупцією й запропонував повну підтримку Вашингтона.

Трамп і Зеленський мали вперше зустрітися у столиці Польщі Варшаві під час відзначення 80-річчя початку Другої світової війни 31 серпня і 1 вересня. Проте президент США скасував поїздку до Польщі через ураган «Доріан», який насувався на східне американське узбережжя.