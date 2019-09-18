Зеленський провів переговори з віце-президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майком Пенсом, повідомляє пресслужба українського лідера ввечері 18 вересня.

«Глава держави подякував Майку Пенсу за його особисту роль в ухваленні рішення про продовження програми безпекової допомоги Україні та висловив сподівання, що у наступному році обсяги такої допомоги з боку США лише зростуть. Володимир Зеленський підкреслив важливе значення підтримки, яку надають Сполучені Штати для зміцнення обороноздатності України та реформування національного сектору безпеки й оборони», – ідеться в повідомленні.

Сторони також «констатували плідний розвиток українсько-американської співпраці у сфері енергетики та висловилися за її подальше активне розширення», підкреслили «обопільне задоволення високим рівнем політичного діалогу між Україною та США на найвищому рівні».

Президент України, як інформує пресслужба, поінформував віце-президента Сполучених Штатів про реформи, «спрямовані на викорінення корупції у нашій країні».

Майк Пенс «відзначив прогрес України у впровадженні масштабних реформаторських заходів і висловив підтримку цих зусиль нової української влади», вказано в повідомленні.

Американська сторона наразі не інформувала про ці переговори та їхні наслідки.

Раніше цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч з американським президентом Дональдом Трампом відбудеться «найближчим часом у вересні», а конкретну дату нині узгоджують дипломати. Зеленський також подякував керівникові США за розблокування військової допомоги Україні.

Сполучені Штати Америки розблокували безпекову допомогу Україні на майже 400 мільйонів доларів, повідомило посольство України у Вашингтоні 12 вересня. У дипломатичному представництві розповіли, що ці кошти призначені для закупівлі озброєння та військової техніки, надання послуг, «які сприятимуть покращенню спроможностей Збройних сил України».

У серпні Білий дім вирішив проаналізувати програму військової допомоги Україні, щоб переконатися, що гроші будуть витрачені відповідно до інтересів США.

12 вересня в офісі сенатора-демократа Діка Дурбіна повідомили, що адміністрація Дональда Трампа розблокувала військову допомогу Україні. При цьому там зазначили, що через спричинену Білим домом затримку «Міноборони США буде дуже складно використати відведені 250 мільйонів доларів протягом двох тижнів, які лишились до часу, коли закінчиться термін, відведений на використання цих коштів».