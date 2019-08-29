У США затримали військову допомогу Україні для протистояння Росії на 250 мільйонів доларів – світова преса

В адміністрації президента США вирішили затримати надання Україні військової допомоги обсягом у 250 мільйонів доларів на тлі примирливих щодо Росії заяв Дональда Трампа останніх днів – про це йдеться у статті видання Politico. Над викликами, які стоять перед президентом України Володимиром Зеленським, розмірковують у статті видання Foreign Policy. Про те, як реперка Alyona Alyona змінює українську музику, пишуть у статті видання The Independent.

Видання Politico пише про затримку військової допомоги США Україні обсягом у 250 мільйонів доларів, призначену для стримування Росії. Такий крок, за словами авторів, «роздратував» законодавців і прихильників допомоги для України, критичної для стримування Росії.

«Президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму фінансування, відому як «Ініціатива сприяння безпеці України», щоб переконатися, що гроші використовуються в інтересах Сполучених Штатів», – пише видання, посилаючись на інформацію, надану високопосадовцями.

Автори уточнюють, що така затримка виникла на тлі занепокоєнь підходом Трампа до Росії «після вихідних, коли президент, здавалося, неодноразово применшував військове вторгнення Москви в Україну і підштовхував до відновлення членства Росії в «Групі семи».

«Перегляд також відбувається на тлі широких внутрішніх дебатів щодо того, чи треба зупинити або скоротити мільярди доларів, витрачених на іноземну допомогу», – мовиться у статті.

Автори зауважують, що військова допомога Сполучених Штатів Україні давно вважається випробуванням того, наскільки сильно американський уряд протистоїть діям Москви.

Допомога обсягом у 250 мільйонів доларів США включає, зокрема, кошти як на озброєння, так і на тренування й обладнання.

«Нам відомо про те, що (адміністративно-бюджетне управління офісу президента США) затримує фінансування Ініціативи сприяння безпеці України», – заявив речник комітету з асигнувань Палати представників Еван Голландер. Він додав: «Ми маємо серйозні побоювання, що ці важливі кошти можуть заморозити, і ми негайно запитуємо адміністрацію, чому вона затримує ці фінанси».

Над викликами, які стоять перед президентом України Володимиром Зеленським, розмірковують у статті видання Foreign Policy.

Відтоді, як Зеленського обрали президентом, більшість оглядачів зосередила на ньому свою увагу. Автори статті, західний аналітик Олександр Мотиль і професор кафедри державного управління та міжнародного розвитку казахстанського університету КІМЕП Денніс Солтис стверджують, що Зеленському необхідно буде розбудовувати інституційну базу, яку він успадкував від колишнього президента Петра Порошенка. Демократичні й ринкові інститути вже є, тож Зеленський може зосередитися на реформах, які вже відбуваються, а не втрачати час на те, щоб будувати інституції з нуля, мовиться у статті.

Президентові України також необхідно навчитися бути реформатором, а не революціонером, вважають автори. Останнім бути просто – для цього треба лише знищити наявні інституції й опонентів. А реформа – дійсно складне завдання, адже вона вимагає від реформаторів роботи в рамках уже наявних інститутів, які вони прагнуть змінити, і з елітами, які вони прагнуть ослабити, мовиться у статті.

Для того, щоб здійснити реформи, Зеленському потрібно утримувати свою нову політичну еліту в єдності й вільною від корупції, а також продемонструвати свою незалежність від олігархів.

Усе це відбуватиметься на тлі війни на сході України. Президент Росії Володимир Путін неабияк зацікавлений у тому, щоб у Зеленського нічого не вийшло, пишуть автори.

«Якщо Зеленський зможе ефективно орієнтуватися у перешкодах і можливостях, що стоять перед ним, і розвинути інституційну спадщину Порошенка, він зможе досягти успіху в економічному зростанні України, зменшенні корупції й більшому наближенні України до Заходу. У такому разі Україна справді могла б досягти прориву, перетворившись на «східноєвропейського тигра», – мовиться у статті.

Автори також зауважують: «Українська держава перебуває на більш солідному ґрунті, ніж часто вважають західні аналітики, бо складається з консолідованих інституцій, які підтримуються вільно досягнутим національним консенсусом громадянського суспільства».

«Демократія працює, як і має – вона стабілізується, і громадськість все більше оцінює її як невід’ємне добро, якого варто прагнути», – мовиться у статті.

Загалом автори бачать привід як для обережного оптимізму, так і для обережного песимізму. «Майбутнє України не перебуває в руках лише однієї особи чи інституції. Як це зазвичай відбувається у консолідованих демократіях, пильне громадянське суспільство і мережа політичних, економічних та соціальних інститутів будуть підтримувати і стримувати і президента, і парламент України. З невеликим везінням і постійною підтримкою Заходу Україна могла б приєднатися до лав цих демократій у найближчі п’ять років», – вважають автори.

Про те, як реперка Alyona Alyona змінює український реп, пишуть у статті британського видання The Independent. На думку автора, її творчість змушує переосмислити очікування щодо того, якою має бути виконавиця в Україні.

Сьогодні Альону Савраненко впізнають скрізь, куди б вона не пішла. Про реперку вже писали такі відомі західні ЗМІ, як Vogue і The New York Times, пише автор.

Раніше вона працювала вихователькою у дитячому садку, але педагогіка не обходить і її творчість. Її тексти часто серйозні і торкаються тем фемінізму, боді-позитиву, соціальної справедливості та війни.

У статті окремо звертають увагу на те, що спочатку Савраненко писала тексти російською мовою, і, як і інші українські виконавці, слідкувала за Москвою, яка тоді мала більш розвинену музичну індустрію. Та напередодні Євромайдану вона перейшла на українську мову. І каже, що ніколи про це не шкодувала, і «красива, м’яка, ніжна, більш поетична мова» очевидно піддається репові.

Такі перетворення Савраненко відображають тенденцію серед українських артистів: «вперше в сучасній історії українська музика не шукає натхнення у Москви, а встановлює новий власний стандарт», – мовиться у статті.

Автор також зауважує, що нові закони про мову, які обмежують радіоефір для російськомовної музики, створили «небачені можливості» для місцевих музикантів.