Українська співачка Alyona Alyona номінована на міжнародну премію Anchor

Українська реперка Alyona Alyona (Альона Савраненко) номінована на німецьку міжнародну премію Anchor.

«Хіп-хоп як сила природи: Альона Савраненко, псевдонім Alyona Alyona, читає реп рідною мовою – українською. Як її слова течуть, шиплять, котяться, гойдаються і вибігають? Одним словом: вау», – пишуть організатори премії.

Організатори премії нагадують, що Савраненко працювала касиром у супермаркеті, продавцем косметики та вихователем у дитячому садочку в Баришівці під Києвом.

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«Зараз вона посилає свій меседж – інформативний та часто гумористичний – не як вихователька, а як сильний реп-виконавець», – зазначають в Anchor.

У жовтні 2018 року Alyona Alyona презентувала свій дебютний кліп на пісню «Рибки». Наразі кількість переглядів відео на YouTube сягнула майже двох мільйонів.

У квітні реперка випустила дебютний альбом «Пушка», до якого увійшли 13 треків.

Премія Anchor була заснована у 2016 році. Вона відбувається у вересні під час Reeperbahn Festival у німецькому Гамбурзі. Премію вручають найбільш перспективним талантам.