Alyona Alyona, бодіпозитив і «Рибки». Інтерв'ю нової зірки українського репу

Юлія Горичева

Тимур Олевський

«Рибки за склом» – дебютний відеокліп виконавиці Alyona Alyona. Вона опублікувала його на YouTube в середині жовтня, зараз його подивилися понад півмільйона разів. Другий трек – «Голови» – був опублікований напередодні, наразі він має лише 47 тисяч переглядів.

У житті Alyona Alyona – Альона Савраненко. До позавчорашнього дня вона була завідувачем дитячого садка в селищі Дернівка, що неподалік від Києва. З роботи вона пішла за власним бажанням: через зйомки нових кліпів і часті інтерв'ю доводилося постійно відпрошуватися.

«Напевно, ви знаєте, я дуже вдячна своєму колективу за розуміння, за те, що вони поставилися безоціночно. Без засуджень будь-яких», – говорить вона.

У різних дитсадках Альона пропрацювала чотири роки, у неї дві вищі освіти – вчилася на психолога, а потім на вихователя. Реперські тексти Савраненко пише вже 15 років, і тільки зараз, після умовлянь друзів, відкрилася публіці. З ними ж придумала і сценічний псевдонім.

«Просто їхали в машині з друзями всі разом і придумали: а давай Альона-Альона ти будеш? – А давай!», – згадує вона.

Батьки сприймають реперську кар'єру дочки як захоплення, а бабусі і дідусю показувати кліп Альона поки боїться. Музичної освіти у Олени немає, співати і читати реп вчилася сама.

«Вдома перед дзеркалом з лампочкою в руках. Я просто слухала багато музики і повторювала, я росла на рок-музиці, тільки на закордонній, тато мій таке слухав, було багато касет», – пояснює Олена.

Пісню «Рибки за склом», яка набрала півмільйона переглядів, Альона написала про себе – для дівчат, яких суспільство не сприймає. Каже: у дитинстві її часто ображали.

«Хтось проходив і говорив: «жиртрест», «бомба», «булочка» , «колобок», це стосується мене з моєю зовнішністю, стосується дівчат, у яких був пірсинг, говорили: «металюга», «сатаністка», – розповідає вона.

Ідею кліпу придумала не вона: віддала пісню маловідомому кліпмейкеру. З пропозиціями роздягнутися до купальника, покататися на водному мотоциклі, повалятися на пляжі не сперечалася. Відео вийшло дуже бюджетне: телефон орендували на кілька годин, а купальник – з особистого гардеробу.

«Ми його, правда, пофарбували серебрянкою, він був бежевим у червоних кольорах, в коралових», – говорить вона.

Альона вірить, що знайшла свою аудиторію. Пісні пише вдома, в звичайній однокімнатній квартирі, за комп'ютером, під біт, який надихає. Виходити на сцену ще боїться, хоча, каже, вже пропонували.

У студії телеканалу «Настоящее время» (спецпроект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») Alyona Alyona відповіла на кілька запитань.

– Готові ви буквально за лічені дні стати зіркою?

– Не знаю, я не думаю про це абсолютно. Я просто творю. Я роблю музику, я пишу тексти і все, я їх просто випускаю. У мене немає якихось глобальних супер-цілей бути зіркою. Що таке зірка взагалі?

– Це така людина, у якої велика сила і велика відповідальність, між іншим.

– Ну, я готова відповідати за свої слова, за свої вчинки.

– Про слова. Я зараз хочу зрозуміти, як це відбувається. Реп – це досить специфічний жанр творчості, насправді це дуже-дуже близько до поезії, а в деяких випадках це просто гарні вірші, так буває. Ви коли пишете, ви як: начитуєте, і ось слова не вистачає – ловите з повітря і додаєте? Чи сидите і кожен рядок прописуєте, десь страждаєте? Як це відбувається?

– Зазвичай, коли ти чуєш музику, орієнтовно в голові у тебе вже є якась мелодика, ти підбираєш собі потрібну мелодику, потрібну ритміку, техніку, яка найбільше підходить під цю музику. І в рамках цієї мелодики ти вже починаєш писати. І, відповідно, є слова, слова діляться на склади, і ти дивишся і пишеш так, щоб ритмічно тобі було комфортно.

Українська мова – вона дуже гарна і дуже багата на різні синоніми. Якщо тобі не подобається слово, ти можеш знайти щось схоже

Українська мова – вона дуже гарна і дуже багата на різні синоніми до слів. Якщо десь тобі не подобається слово, ти можеш знайти щось схоже, подібне. Є кілька форм вираження своїх думок словникових, різні слова. І тому все комфортно, все зручно. Ні, я з повітря нічого не беру, навіщо з повітря або слово для слова, або слово для сенсу, або слово для рими. Ні.

– Ще є одна важлива річ, яку ви робите завдяки першому кліпові своєму, – ви показуєте, як не обезцінювати себе і ставитися з повагою до інших людей. Мені так здається. Це було завдання чи це випадково сталося? Як це вийшло?

– Ні, це вийшло випадково. Не було ніяких таких поставлених цілей і завдань абсолютно. Просто була я, я є така, яка я є, був купальник, в якому, наприклад, я ходжу зазвичай на річку в сусідньому селі, на озеро, я купаюся в ньому кожен Божий день влітку. І все. Я себе в ньому почуваю комфортно. І ми вирішили зняти в тому, в чому я відчуваю себе комфортно.

– Що з продюсерами, чи є дзвінки і пропозиції? Тому що здається, що...

– Так, безумовно. Різних багато – і по бітмейкерах, і всілякі пропозиції щодо дистрибуції музики. Поки моєї творчості немає на майданчиках, і всі хочуть якось запропонувати допомогу, якось співпрацювати. Але поки нічого конкретного я не можу сказати. Поки у мене немає якогось вектора, я просто роблю, я просто роблю і буду дивитися по обставинах.

– Тобто ви поки не думаєте про концерт в німецькому клубі, американському якомусь лейблі тощо?

– Поки не запропонували, я не думаю.

Оригінал – на сайті спецпроекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»