Як вихователька дитячого садочка стала зіркою Youtube: з чим пов’язаний успіх Alyona Alyona?

Її називають українською Cardi B та пов’язують із нею майбутнє українського хіп-хопу. А вона – проста вихователька дитячого садочку, яка слідкує за останніми тенденціями в музиці й не боїться бути щирою. Все це – Alyona Alyona – нова зірка української музики.

27-річна Альона Савраненко народилась у Кіровоградській області. Нині працює вихователькою в дитячому садочку. Вона розповідає, що любов до музики їй прищепив батько.

Іще місяць тому вона вела спокійне розмірене життя – жила у місті Баришівка Київської області, ходила на роботу та нікому не була відомою. Та враз прокинулась знаменитою через дебютний сингл «Рибки».

Під відео можна побачити захоплені відгуки новоспечених фанатів: «Те відчуття, коли вперше почув нормальний реп нової школи українською мовою» та «Альоно, продовжуй. Ти будеш найкрутішим україномовним репером».

Режисером кліпу став 19-річний репер Delta Arthur. Протягом десяти днів кліп набрав понад 400 тисяч переглядів. І це не дивно, бо образи, в яких вона з’являється у відео, є досить екстравагантними.

«Я люблю музику й люблю дітей», – розповідає у своєму інстаграмі сама Альона. Своїми музичними кумирами дівчинка називає Тревіса Скотта і Wu-Tang Clan.

Після успіху першого відео з’явилась інша версія «Рибок», стилістично оформлена під програму «Дитячий час». Там, крім загальних питань ведучого, запитують і про кулінарні вподобання дівчини. В кінці відео Alyona знову виконує свою пісню перед публікою.

Після роликів у соцмережах постала дискусія про зовнішній вигляд Альони, бо декого все ж шокували форми виконавиці. Тим не менш, більшість коментарів якраз підтримують сміливість Альони демонструвати своє тіло так, як вона сама того забажає, бо вміння бути собою – завжди в тренді.

Тепер фанати Альони перебувають у приємному очікуванні наступних синглів артистки. А вона сама поки не зникає із екранів телевізорів та стає все більш відомою.