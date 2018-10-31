Реп із дитсадка, крила Джамали і мухи Орвелла: 11 українських кліпів жовтня

У жовтні сталася безпрецедентна для українського шоу-бізнесу подія. Трек «Плакала» гурту Kazka увійшов у ТОП-10 світового чарту Shazam. Станом на 1 листопада на YouTube кліп на цю пісню переглянули уже більше 67 мільйонів користувачів. Але крім нього, протягом місяця вийшли й інші композиції, які так чи інакше заслуговують уваги. Радіо Свобода розібралося в тому, на які ще україномовні кліпи і пісні на YouTube слід звернути увагу тим, хто слідкує за сучасною вітчизняною музикою.

Гурт [O] – «Мушечки»

Новий кліп молодого київського гурту – антиутопія, в якій музиканти критикують консюмеризм і розповідають про потенційні небезпеки сучасних технологій. У ролику зображено уявний Київ 2024 року (схоже на алюзію на роман «1984» Джорджа Орвелла). Учасники гурту в кліпі безуспішно намагаються сховатися від тотального контролю, який здійснюється через електронні пристрої. Цікаво, що в кліпі, який критикує суспільство споживання, міститься інтегрована реклама.

Jamala – «Крила»

Переможниця «Євробачення-2017» випустила в жовтні кліп на пісню «Крила» з однойменного альбому. На платівці 10 композицій: сім – українською, три – англійською мовою. Jamala зізналася, що на трек «Крила», в якому вона задається питанням «Чому ти обрав мене і цей дивний шлях зі мною», її надихнуло заміжжя. Зворушлива і емоційна пісня виконана в стилі R'n'B із гітарними імпровізаціями та складною електронною ударною секцією.

Сергій Бабкін – «11 дітей з Моршина»

Харків'янин знявся у фільмі «11 дітей з Моршина» – комедії, події якої розгортаються у відомому курортному місті на заході України. І записав однойменний саундтрек – веселу дитячу пісню, схожу по мелодиці на композиції, які супроводжують телерекламу. Кліп «11 дітей з Моршина» складений з кадрів з фільму та бексдейджної зйомки.

Яна Брилицька – «Гриць»

Новий кліп Яни – це сучасна інтерпретація української народної пісні, написаної в XVII столітті. Цей експеримент співачка провела разом із саундпродюсером Morphom. Народні мотиви вони поєднали з хіп-хоповим звучанням і вокальними поп-партіями.

MamaRika – «Зайві»

Естрадна співачка MamaRika в жовтні випустила кліп на пісню «Зайві». Він знятий на ліричну пісню з минулорічного лонгплею «Кач». Це медитативна композиція на межі поп-музики і трепу (trap – один із популярних жанрів електронної танцювальної музики).

Христина Соловій – «Любий Друг»

В кінці місяця Христина випустила свій другий альбом, названий на честь головного треку на платівці «Любий Друг». Автором слів і музики за винятком кількох пісень стала сама виконавиця. Співачка віддала данину моді та розбавила звичні для себе фолькові мотиви електронікою.

K.O.S.M.O.S. – «Лебеді»

Дебютний кліп нового проекту співачки Аліси Космос. До 2013 року разом зі своєю рідною сестрою Ксенією вона співала в гурті «Kamon!», відомому по гламурним кліпам «Кабли, Камон» і «Эй, детка, я теперь брюнетка». Але ці часи залишилися в минулому.

Пісня «Лебеді» – це повна тривоги суміш фолку та електронної музики. А замість еротики і кічу в кліпах Аліси тепер пірсінговані та татуйовані підлітки, які танцюють на покинутих будівлях промзони.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – «Буду з тобою»

Старі закарпатські рокери випустили кліп «Буду з тобою» на пісню з їх останнього, четвертого за рахунком, альбому з не надто оригінально назвою – «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ». Це класична рокова композиція на тему кохання з не менш тривіальним сюжетом: закохана пара здійснює озброєний напад на банк і, не приховуючи радості, тікає з сумкою, набитою грішми.

MARU – «Віддай мене»

Трек з нового альбому MARU вийшов на початку місяця. Він називається POMPIDOU. За словами учасників гурту, назва платівки – це їхня музична паралель з музеєм, який виставляє живопис, скульптуру, фото та інсталяції сучасних художників. У новому треку MARU «Віддай мене», який ми обрали для огляду, об'ємний вокал Ольги Лукачової переплітається з гітарними переборами та густим басовим дзижчанням.

Freel – «Intro»

Екс-учасник одного з найвідоміших українських реп-гуртів «На відміну від» випустив кліп на вступний трек до нового альбому «Спалах». Його реліз заплановано на 19 листопада. У треку «Intro» Freel то в спокійній, то в агресивній манері розповідає про муки творчості та свої амбіції. В основі кліпу класичний реперський сюжет: стрітбол, тачки, скейтборд, тверк і МС, який «розпальцьовує» в камеру. На екрані з'являються інші українські репери: Ярмак, Фейм та Ден да Фанк з гурту «кАчевнікі», Дмитро Машкін із колек тиву «Stepan i Meduza».

Alyona Alyona – «Рибки»

Звання відкриття місяця можна віддати виконавиці Alyona Alyona. Її дебютний кліп «Рибки» підняв хвилю захвату в соцмережах, хоча до жовтня про цю артистку нічого не було відомо. Alyona Alyona, яка називає себе провінційною вихователькою дитсадка, в сміливому купальнику катається по річці на скутері та читає енергійний реп, сповнений іронії відносно себе і жанру як такого. Гарна заявка на те, щоб стати головною реп-зіркою країни. Або хоча б найвідомішою.